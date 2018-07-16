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Otomobil evin odasına daldı, herkes şok oldu
İzmir'in Buca ilçesinde seyir halindeki bir servis aracının sürüklediği otomobil yine hızla bir başka otomobile çarptı. Kazada sürüklenen ikinci otomobilin yarısı, çarpmanın etkisiyle bir evin odasına girdi.
Kaza, Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir servis aracı, önce siyah bir otomobile çarptı. Daha sonra otomobil çarpmanın etkiyle metrelerce ilerledi ve park halindeki bir başka otomobile çarptı. 35 DYA 32 plakalı otomobilin yarısı çarpmanın etkisiyle bir evin odasına girdi. Meydana gelen kazada ev sahipleri de ne olduğunu anlayamadı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarı yıkılırken, evin içerisindeki otomobili görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kaza sonucu araç adeta hurdaya döndü. Eve giren 35 DYA 32 plakalı otomobilde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Kaza sonrasında bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlar daha sonrada çekici vasıtasıyla bölgeden kaldırılırken, hem evde hem de araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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