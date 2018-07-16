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'Güneyin incisi' Arsuz tatilcileri bekliyor

Hatay'ın Akdeniz kıyısında yeşille mavinin buluştuğu Arsuz ilçesi, temiz ve dalgasız denizi, yemyeşil doğasıyla bölge turizminin gözde yerleri arasında yer alıyor.
16 Temmuz 2018 19:34
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'Güneyin incisi' Arsuz tatilcileri bekliyor

Amanos Dağları'nın eteklerinde Akdeniz kıyısında yer alan, 68 kilometre sahil şeridine sahip Hatay'ın Arsuz ilçesi, özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan tatilcilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Her yaz ünü artan ve daha fazla ziyaretçi ağırlayan turistik ilçede, bu sezon da sahillerde doluluk yaşanıyor.

Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son birkaç yıldır turizme yönelik çok ciddi hamleler yapıldığını söyledi.

"Mavi ile yeşilin uyum içerisinde olduğu ender ilçelerden"

Arsuz'un yerleşim yeri olarak tarihinin, çok eskilere dayandığını anlatan Culha, "Yerli ve yabancı misafirlerimizin rahat etmesi açısından turizm altyapısıyla alakalı ne kadar konu varsa hepsini ele aldık. Arsuz, Türkiye'de yeşiliyle mavisiyle örnek teşkil eden bir ilçemiz, hatta mavi ile yeşilin uyum içerisinde olduğu ender ilçelerden birisidir. Bu açıdan konaklamadan tanıtıma kadar çalışmalar yapıyoruz." dedi.

İlçenin, deniz turizminin yanı sıra dağ turizminin de gözde yerleri arasında yer aldığını vurgulayan Culha, bunun için de çevre düzenlemeleri ve temizlik yaptıklarını dile getirdi.

"Oteller yenilendi, ek binalar yapıldı"

Culha, artan misafir sayısını karşılayacak ölçekte tesislerin yapılmasına yönelik özel sektörün çalışması olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Biz belediye olarak yatırımlarını rahat yapabilmeleri adına bu çalışmalara katkı sunuyoruz. Mevcut konaklama yerlerimizde ciddi çalışmaları yapıldı. Sezona hazırlık adına revize edilebilir çoğu yerler yenilendi veya buna yeni ilaveler yapıldı. Belediye olarak turizm yatırımlarının daha fazla yapılması adına turizm bölgelerimizde imar planlarımızı yaptık. Yollar onarıldı. Sahilde, kıyıda sürekli temizlik yapıyoruz. Pırıl pırıl bir deniz, harika bir kum, yemyeşil bir doğayla misafirleri bekliyoruz."

Yurt dışından turistlerin de gelmeye başladığını belirten Culha, yabancı turist sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Arsuz'a son yıllarda gelen turist sayısının 10 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak kadar arttığını belirten Culha, şöyle devam etti:

"Gelen turist sayısı her geçen gün artıyor. Ülkemiz bir seçim atmosferinden yeni çıktı. İnşallah bir ekonomik rahatlama da gelecek, arkasından biz de hedeflerimizi yakalayacağız. Burada gelen misafirlerimizin rahat ve hoşça vakit geçirmeleri adına çalışmalar yaptık. Arsuz sezona hazır. Misafirlerimizle turistlerimizle iyi bir turizm sezonu geçireceğimize inanıyorum."

Anadolu Ajansı
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