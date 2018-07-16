Gaziantep'e düştü! 'Ne olduğunu bilmiyoruz...'

Gaziantep Nurdağı ilçesinin Hamidiye Mahallesi ormanlık alanında roket parçası olduğu düşünülen enkaz bulundu. Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan yeni haberdar olduklarını ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Enkazı teknik ekiplerin inceleyeceğini belirten Düzgün, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Teknik ekipler enkazı inceleyince sonuç ortaya çıkacak." dedi.

Mahalle Muhtarı Süleyman Arslan ise enkazın köylüler tarafından bulunduğunu ve kendisine telefonla haber verildiğini ifade etti.

Konuyu kaymakamlık ve jandarmaya bildirdiğini dile getiren Arslan, "Enkazın roket parçası olduğunu düşünüyoruz. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Teknik ekip bekleniyor." diye konuştu.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Gaziantep Valiliği, Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda bulunan cismin bir uydu ya da füzenin motor kısmına ait olduğunu, çevreye herhangi bir kimyasal zarar vermediğini bildirdi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada,"Nurdağı İlçemiz Hamidiye Mahallesi'nde vatandaşlarımızın ihbarıyla Çiçekli Pınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide bazı metal parçalar bulunmuştur. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Ekiplerimizce olay yerinde güvenlik önlemleri alınarak yapılan ilk tespitlere göre bulunan parçaların; bir uydu veya füzenin orta motor kısmına ait olduğu, yaklaşık 3-4 ay önce düştüğü ve çevresinde herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer etkiye rastlanılmadığı değerlendirilmiştir. Söz konusu parçalar üzerinde ileri teknik incelemeler devam etmektedir" denildi.