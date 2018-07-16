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Adnan Oktar soru soran gazetecilere bakın ne yaptı
Sağlık kontrolünden geçirilen Adnan Oktar gazetecilerin soru sorması üzerine 'sus' işareti yaptı. Operasyon kapsamında Oktar Babuna'nın da arasında bulunduğu gözaltındaki 45 kişi de sağlık kontrolünden geçirildi.
Adnan Oktar, geçtiğimiz günlerde hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Oktar, bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Oktar'ın ellerine kelepçe takıldığı görüldü. Oktar hastaneden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının soruları üzerine eliyle sus işareti yaptı. Polisler tarafından kafası aşağıya eğilen Oktar, ekip otosuna bindirilerek hastaneden götürüldü.. Oktar sağlık kontrolünün ardından tekrar polis aracına bindirildi. Adnan Oktar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
OKTAR BABUNA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan şüpheliler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet binasına getirildi. Aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu 6'sı erkek, 10 kadın şüpheli sağlık kontrollerinden geçirildi. Polis ekiplerinin Babuna ve diğer erkeklerin başını eğerek emniyete götürdüğü görüldü. Aynı hastanede aralıklarla gün içinde toplam 45 şüphelinin sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.
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