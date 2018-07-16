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'Şerefimizle öleceğiz, sonuna kadar vatanımızı savunacağız'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaylım ateşinden korunmak için yere eğildiği sırada "Şerefimizle öleceğiz, sonuna kadar vatanımızı savunacağız" ifadesini kullandığı video sosyal medyada çokça paylaşılan Erdoğan Demir, o gece yaşananları ve duygularını Anadolu Ajansı (AA) muhabirine anlattı.
16 Temmuz 2018 19:58
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'Şerefimizle öleceğiz, sonuna kadar vatanımızı savunacağız'

Demir'in o gece cep telefonuyla kaydettiği ve sosyal medyadan canlı yayınladığı görüntüler son günlerde sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı.

Daha fazla insana ulaşabilmek için kaydedilen görüntülerde, Demir, "Belki burada öleceğim ama hiç olmazsa şerefimle öleceğim" ifadesini kullanıyor.

Erdoğan Demir, motosikletiyle köprüye doğru ilerleyen bir kişinin darbeciler tarafından açılan ateş sonucu şehit edilişinin ardından, "Adamı vurdular, motoru üstlerine sürdü adamı vurdular. Şerefimizle öleceğiz, sonuna kadar vatanımızı savunacağız, sonuna kadar. Bugün ben en önde olacağım, torunların dedeleriyle, çocuklarım babalarıyla gurur duyacak, 'Vatanı şerefsizlere bırakmadı' diyecek. Bir canım feda olsun bu vatana. Amerika'nın, İsrail'in uşağı olmayacağız." şeklinde konuşuyor.

Bir ara gülümseyen Demir, "Bu durumda bile gülme geldi, vatanım için yapıyorum çünkü, umutsuzluğum yok, üzüntü, keder yok. Reis merak etme, benim gibi milyonlar var arkanda, Allah'ın izniyle." şeklinde duygularını dile getiriyor.

Erdoğan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin ilgisini 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çekmek, o gece yaşananları aktarmak için Facebook'tan canlı yayın yaptığını söyledi.

Darbe girişimini televizyonda haberleri izlediği sırada öğrendiğini belirten Demir, "Arkadaşlarımla Cumhurbaşkanımızın Kısıklı'da bulunan konutunun önüne gittim. Zaman içerisinde insanlar yoğunlaşınca, arkadaşlar ile kapalı olan yerleri açmak için köprüye, mümkünse diğer yerlere gitmemiz gerektiğini düşündük. Birlikte yürüyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geldik. O gece çok değişik bir geceydi. İnsanlar yaklaşmasın diye kurşunlar tek tek atılıyordu. Yaklaştıkça kanlı terlikler, kanlı tişörtler ve kanlı gömlekler yerlerdeydi. Bambaşka bir atmosferdi." şeklinde konuştu.

Tehlikenin boyutu artmasına rağmen hiç kimsede korku olmadığını, bir ara köprüde kendisini kaybettiğini dile getiren Demir, şunları anlattı:

"Kendimi bağırırken buldum. İnsanlara doğru 'Korkmayın, verecek bir canınız var. Vatanımız olmadıktan sonra canımızın hiçbir kıymeti yok.' diye bağırarak askerlere yaklaştık. Aramızda yüz metre kaldı. Yüz metre yaklaştıktan sonra belli bir sınırları vardı. Oraya geçenleri nişan alıp vuruyorlardı. Bir arkadaşımız öne atıldı, onu vurdular. Bunun üzerine biz de 'Allah Allah' diyerek onlara yaklaşıp ellerinden silahı almak düşüncesi ile koştuk. O sırada bizi taradılar. O esnada çok kişi vuruldu. Şehit olanlar, yaralananlar oldu."

- "Askerlere yaklaşmışken dönmek istemedim"

Askerlere yaklaştığını belirten Demir, "Ben ise koşup onlara çok yaklaşmışken geri dönmek istemedim. Konuşmalarını duyabilecek mesafedeydim, onları dinliyordum. Halk geride, askerler önde, ben ise tam ortalarındaydım. Bu durumda Facebook'tan canlı yayın ile daha fazla insanı çekebilmenin doğru olacağını düşündüm. Facebook'ta canlı yayın yapabilmek için kameramı açtım. Videolarda gördüğünüz gibi duygu ve düşüncelerimi aktardım. Benim iki tane çocuğum var. Orada ben kesinlikle giderim diye düşünüyordum. Hem onlara mesaj vermek istedim hem de Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu tekrardan söylemek adına duygu ve düşüncelerimi paylaştım. Çünkü Başbakanımızı astılar, Cumhurbaşkanımızı zehirlediler, bu ülke için güzel bir şeyler yapmak isteyen herkesin yoluna taş koydular. Halkın üzerinde yılların verdiği bir üzgünlük vardı. O gün, herkesin yapmak isteyeceği şey bana nasip oldu. Ben de elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.

Demir, o gece karşılarında şeytanlaşmış, kendi halkına kurşun sıkan caniler olduğunu ifade ederek, "Onların kazanması mümkün değildi. Allah o imanı bizim gönlümüze vermişti. Biz onlara sabah kadar 'Teslim olun, kanunsuz emir emir değildir. Komutanlarınızı dinlemeyin, kendi halkınızı vurmayın.' diye bağırdık. Her bağırışımızda bize kurşunla cevap verdiler. Biz bağırdık, onlar bize ateş ediyordu. Ya hepimizi tek tek öldüreceklerdi, ölüm bizim için şerefti, ya da kurşunları bitince elimize düşeceklerdi. " dedi.

- "Ne yaptıysak vatanımız için yaptık"

Videodaki sözleri için kendisine teşekkür edenlerin bulunduğunu vurgulayan Demir, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizler ne yaptıysak vatanımız için yaptık, çocuklarımızın geleceği için yaptık, karşılığında hiçbir şey beklemeden yaptık. O mutluluk bana yetiyor. Görüşünüz ne olursa olsun vatan hepimizin vatanıdır. Bizler, vatanımıza kasteden teröristlere karşı göğsümüzü siper etmeliyiz. Birçok kişi benim gibi bir şey hissediyor diye düşündüm. İlle de vatan ille de vatan. Vatan olmaz ise paran olsa ne olur? Türk milleti asil bir millet. Ben aslen Kürdüm. Benim düşünceme göre bu vatan hepimizin vatanıdır. Bizi bölmek isteyen ülkeler aramıza nifak sokmak istiyor. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Vatanımız için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin."
Anadolu Ajansı
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