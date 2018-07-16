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Engelli genç kıza cinsel istismar iddiası

Çanakkale'deki evinden ayrıldıktan sonra kaybolan zihinsel engelli genç kıza, otostopla geldiği İnegöl ilçesinde cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı
16 Temmuz 2018 20:01
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Engelli genç kıza cinsel istismar iddiası

Alınan bilgiye göre, Çanakkale'nin Çan ilçesindeki evinden 4 Temmuz'da ayrıldıktan sonra kaybolan G.U. (22), 14 Temmuz'da Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yolda bulunarak ailesine teslim edildi.

Zihinsel engelli kadın Çanakkale'deki evine geldiğinde, annesine, evden ayrıldıktan sonra otostop çekerek İnegöl ilçesine geldiğini, burada rastladığı C.Y. tarafından götürüldüğü barakada, C.Y. ve arkadaşlarınca kendisine cinsel istismarda bulunulduğunu anlattı.

Annesi tarafından İnegöl'deki jandarma karakoluna getirilen G.U'nun uzman eşliğinde alınan ifadesinin ardından ekipler, C.Y. ile arkadaşları E.G, T.G, U.C, E.C, M.K, A.Y, İ.K. ve S.B'yi gözaltına aldı.

Bu arada ifade sırasında fenalaşan G.U'nun İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan zihinsel engelli kadının tutulduğu barakanın camından kaçtığı, otostopla Kütahya'ya buradan trenle Eskişehir'e gittiği ve polis ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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