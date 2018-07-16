1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına 35 tutuklama

İzmir'de, "FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 69 şüpheliden 35'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
16 Temmuz 2018 20:10
Yazdır
FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına 35 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan haberleşerek toplantı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 69 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade vermelerinden ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 35'i "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklananlar arasında muvazzaf askerler de bulunuyor.

Aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin de olduğu 34 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 59'u halen aktif görevde olan 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmış, düzenlenen operasyonda 69 zanlı gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,700 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akıncı'da yakalanan SAT'çılar hakim karşısında
16 Temmuz 2018 20:07		 2 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
16 Temmuz 2018 19:10
FETÖ sanığına etkin pişmanlıktan ceza indirimi
16 Temmuz 2018 19:07		 Adana'da FETÖ sanığına etkin pişmanlık indirimi
16 Temmuz 2018 18:48
Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
16 Temmuz 2018 18:36		 FETÖ'nün sosyal medya uzmanı İzmir'e gönderildi
16 Temmuz 2018 17:07
'Özel Harekatı vuran FETÖ'cülerin PKK'lı teröristlerden farkı yoktu'
16 Temmuz 2018 16:17		 FETÖ'den gözaltına alınan İlçe Jandarma Komutanı serbest bırakıldı
16 Temmuz 2018 15:36
Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski başsavcıya FETÖ'den hapis cezası
16 Temmuz 2018 15:31		 Samsun merkezli FETÖ opersayonu: 2 tutuklama
16 Temmuz 2018 15:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli askerlikte yaş ve bedel netleşti iddiası
Sözlüde 60 altı puan verilen öğretmen adayları, Ziya Selçuk'u bekliyor
Memurlar, 3 yıl daha ihraç edilebilecek ama bu kez savunma alınacak
'Diğer cemaat ve tarikatlara da operasyon gelebilir'
Hakan Şükür'ün mesajına büyük tepki
TBMM'ye sunulan ve OHAL sonrası dönemi düzenleyen 23 maddelik kanunun teklifinin tam metni
Yargıtay ve Danıştay'a seçilen üyelerin tam listesi
OHAL sonrası dönemde görevden uzaklaştırma nasıl olacak?
Memurlar.net'te yer alan haber sonrasında Çalışma Meclisi maddesi değişti
Albatros fişlemesine dair OHAL Komisyonu kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kemal varol 2
bernard 1
mucize 4
Yaz aylarında sık terlemek 2
ece erken'in kendisini sansürlemesi 4
günaydın sözlük 1
alo 147'nin kaldırılması 1
fıstık ezmesi 1
sözlükte hafta sonu durgunluğu 4
rektörlük için profesör olma şartının kaldırılması 1
SON İLANLAR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Beyşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ODTÜ MEMS Depo Sorumlusu Alım İlanı
Türkiye Sanayi Sevk İdare Ens. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Eskişehir Çifteler SYDV Personel Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam