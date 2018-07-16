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14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ikinci şahıs da gözaltına alındı.
16 Temmuz 2018 20:17
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14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde 14 yaşındaki kız çocuğunu kandırarak cinsel istismarda bulunan 46 yaşındaki C.K., küçük kızın ailesine durumu anlatmasının ardından ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aynı olayın devamı olarak, Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin hummalı çalışması sonucu, 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ikinci şahıs 44 yaşındaki İ.A'da jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İ.A'nın, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılacak sağlık kontrolleri sonrasında Kula Cumhuriyet Başsavcılığında mahkemeye çıkarılacak.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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