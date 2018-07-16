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Şehit Eren Bülbül'ün kanını yerde bırakmadılar

Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır'ı etkisiz hale getiren jandarma timi, ilçede coşkuyla karşılandı.
16 Temmuz 2018 20:24
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Şehit Eren Bülbül'ün kanını yerde bırakmadılar

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusunu etkisiz hale getiren jandarma timi, ilçede coşkuyla karşılandı.

İlçedeki Oltan Sungurlu Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, önceki gün ilçe kırsalındaki operasyonda, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ve "Rodi" kod adlı Levent Dayan'ı etkisiz hale getiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 2. Jandarma Asayiş Komando timini Türk bayrakları ile karşıladı.

Karşılamaya katılan Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut, timin komutanını alnından öperek kutladı.

Tim tarafından burada komando andı okundu. Karşılamada kesilen şükür kurbanının ardından Belediye Başkanı Kanat, akıtılan kanı askerlerin alnına sürdü.

Öte yandan bölücü terör örgütünün 3 Mayıs 2016'da düzenlediği bombalı saldırıda yaşamını yitiren Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat'ın damadı Adil Bülbül'ün, kendi adını taşıyan 2 yaşındaki oğlu ile kardeşi Ali Bülbül de askerleri karşılayarak çiçek takdim etti.

Ali Bülbül, anne karnındayken babası bölücü örgüt üyelerince şehit edilen Adil'i, Tim komutanı Üstteğmen Orhan Polat'ın kucağına verdi. Polat, küçük Bülbül ile bir süre yakından ilgilendi.

Ali Bülbül de askerlere hitaben "Kardeşimin kanını yerde bırakmadınız. Size çok teşekkür ediyorum." dedi.

Askerler ve vatandaşlar, Transit Caddesi boyunca vatandaşların tezahüratları ve çiçek takdimleri eşliğinde yürüyerek ilçe Jandarma Komutanlığına geldi.

Komutanlık girişindeki duanın ardından gruptakiler dağıldı.

Askerlere Türk bayrağı hediye edilen karşılama törenine çok sayıda vatandaş katıldı.
Anadolu Ajansı
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