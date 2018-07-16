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Öğretmenlik sözlü sınavına itiraz sonuçları açıklandı

Sözlü sınavları yapan il milli eğitim müdürlükleri itirazları açıklamaya başladı.
16 Temmuz 2018 20:26
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Öğretmenlik sözlü sınavına itiraz sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, sözlü sınavlara yapılan itirazların 16 Temmuz'da açıklanacağını belirtmişti.

İtirazları, sözlü sınavları yapan il milli eğitim müdürlükleri açıklamaya başladı.

Bu illerden birisi olan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yapılan inceleme sonrasında maddi bir hata ve/veya değerlendirme hatası bulunmadığını belirtmiştir. Tıklayınız.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü herhangi bir bilgi notu yayınlamadan sonuçları açıklamıştı. Tıklayınız.

Erzurum il milli eğitimin yayınladığı sonuçlar için tıklayınız.

Trabzon il milli eğitimin yayınladığı sonuçlar için tıklayınız.
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