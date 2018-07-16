1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tıp eğitimini bırakıp hamurun kitabını yazdı

Dedesinin Rusya'da 120 yıl önce başladığı fırıncılığı, ailesinin karşı çıkmasına rağmen meslek edinen Hakan Doğan, tıp eğitimini yarıda bırakarak başladığı ekmek yapımında, 20 yıllık birikimini 3 kitaba sığdırdı.
16 Temmuz 2018 20:34
Yazdır
Tıp eğitimini bırakıp hamurun kitabını yazdı

Fırıncılık yapan ailesinin, "fırıncı olmasın, okusun, doktor olsun" diyerek Rusya'ya gönderdiği ancak tıp eğitimini yarıda bırakarak dede mesleğine dönen Hakan Doğan, ekmek yapımıyla ilgili 20 yıllık birikimini 3 kitapta topladı.

Erzurumlu Doğan ailesinin üçüncü kuşak bireyi 44 yaşındaki Hakan Doğan, küçük yaşta göç ettikleri Bursa'da ailesinin iki fırını olmasına karşın, "fırıncı olmasın" düşüncesiyle tıp okuması için Rusya'ya gönderildi.

Eğitimine devam ederken hekimliğin kendisine uygun bir meslek olmadığına karar veren Doğan, Bursa'ya dönünce, uzun süredir planladığı farklı lezzetlerde ekmek yapımı için hamurhaneye girdi.

Anadolu'nun birçok ilini ziyaret ederek, geleneksel buğdaylardan ekşi mayalı ekmek yapmaya yönelen Doğan, bu alandaki 20 yıllık tecrübesini yazıya döktü. Geçen yıl Alfa Yayınları'ndan çıkan "Ekşi Mayalı Ekmekler" kitabıyla The Gourmand World Cookbook Awards'da, alanında birincilik elde eden Doğan'ın "Adım Adım Hamur İşleri" ve "Kıbrıs'ın yerel lezzetleri" kitapları da piyasaya çıktı.

"Ekmek yapmak parmak izi gibidir"

Bir etkinliğe katılmak için Bilecik'e gelen Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 120 yıl önce yolu Rusya'ya düşen dedesinin orada fırıncılığa başladığını ve bunun aile mesleğine dönüştüğünü, daha sonra ailenin Erzurum'daki fertlerinin Bursa'ya göç ederek fırıncılığı devam ettirdiğini söyledi.

Bursa'da üçüncü kuşak olarak bu işi kendisinin yaptığını anlatan Doğan, ailesinin, fırıncı olmasını istemediği için kendisini hep bu meslekten uzak tutmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ailem, 'herkes fırıncı bari bir kişi fırıncı olmasın' dedi. Okumam için ellerinden geleni yaptılar. Ben de tıp eğitimi için dedemin fırıncılığa başladığı Rusya'ya gitmeye karar verdim. Rusya'da tıp fakültesinde okurken hekimliğin herkesin yapabileceği bir meslek olmadığını fark ettim. Karakterine, zekasına, yapısına her şeyde farklılık gösteriyor. Aileme geri döneceğimi söylediğim zaman güldüler. Karadeniz'de güzel bir söz var; sevdiğini alamazsan aldığını seveceksin. Dönünce, fırının her aşamasından geçip ekmek yapmaya başladım. Hamurhaneye girdim. Un, su, tuz ve mayayı karıştırıp hep aynı şeyi yapıyoruz zannettim. Kesinlikle her şeyi değişikmiş. Un da su da maya da değişik. Sürekli değişken. Siz o değişkenler arasında bir formül oluşturuyorsunuz. Bu bana çok zevkli geldi. Ekmek yapmak parmak izi gibidir çünkü bir kere yaptığını bir daha yapamıyorsun."

Anadolu Ajansı
Bu haber 1,698 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sığınmacı çocuklar 'kültür elçisi' olacak
16 Temmuz 2018 21:53		 'Dağların aslanı' zirvede
16 Temmuz 2018 21:48
Tokat'ta kaybolan küçük kız 7'nci günde de bulunamadı
16 Temmuz 2018 21:44		 'Türkiye'nin çatısı' doğal akvaryum gibi
16 Temmuz 2018 21:28
Öğrenciler hem eğleniyor hem Kur'an öğreniyor
16 Temmuz 2018 21:17		 Amanos Dağları'nda çıkan yangın devam ediyor
16 Temmuz 2018 20:51
Denizi olmayan Manisa'da gelini kayıkla aldı
16 Temmuz 2018 20:48		 Bulaşıkçılıktan baklava patronluğuna uzandı
16 Temmuz 2018 20:31
Yerli 'insansız deniz aracı'
16 Temmuz 2018 20:27		 Sakarya'nın ikinci kadın otobüs şoförü yollarda
16 Temmuz 2018 20:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli askerlikte yaş ve bedel netleşti iddiası
Sözlüde 60 altı puan verilen öğretmen adayları, Ziya Selçuk'u bekliyor
Memurlar, 3 yıl daha ihraç edilebilecek ama bu kez savunma alınacak
'Diğer cemaat ve tarikatlara da operasyon gelebilir'
Hakan Şükür'ün mesajına büyük tepki
TBMM'ye sunulan ve OHAL sonrası dönemi düzenleyen 23 maddelik kanunun teklifinin tam metni
Yargıtay ve Danıştay'a seçilen üyelerin tam listesi
OHAL sonrası dönemde görevden uzaklaştırma nasıl olacak?
Memurlar.net'te yer alan haber sonrasında Çalışma Meclisi maddesi değişti
Albatros fişlemesine dair OHAL Komisyonu kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kemal varol 2
bernard 1
mucize 4
Yaz aylarında sık terlemek 2
ece erken'in kendisini sansürlemesi 4
günaydın sözlük 1
alo 147'nin kaldırılması 1
fıstık ezmesi 1
sözlükte hafta sonu durgunluğu 4
rektörlük için profesör olma şartının kaldırılması 1
SON İLANLAR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Beyşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ODTÜ MEMS Depo Sorumlusu Alım İlanı
Türkiye Sanayi Sevk İdare Ens. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Eskişehir Çifteler SYDV Personel Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam