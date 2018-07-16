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Başasistanlık sınavı için 1.527 kadro ilan edildi
Sağlık Bakanlığı, başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapacak. Yayımlanan duyuruda 1527 kadro yer aldı
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞINDAN
BAŞASİSTANLIK SINAVINA İLİŞKİN DUYURU
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 1. Maddesine dayanılarak hazırlanan ve 07.04.2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Bakanlığımız eğitim ve araştırma hastaneleri başasistanlık kadrolarına sınavla atama yapılacaktır.
Sınava ilişkin ilan metnine ulaşmak için tıklayınız.
Başvuru sahibinin bilimsel yayın künyesi belgesini indirmek için tıklayınız.
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