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Denizi olmayan Manisa'da gelini kayıkla aldı

Manisa'da bir damat, gelini babasının evinden 4 tekerlekli, halat yardımıyla çekilerek hareket ettirilebilen kayıkla aldı.
16 Temmuz 2018 20:48
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Denizi olmayan Manisa'da gelini kayıkla aldı

Babasının, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinde karadan yürüttüğü gemilerden esinlenerek tasarladığı kayıkla müstakbel eşini alan damat, halatla çektiği kayıkla hayat arkadaşına şehir turu yaptırdı.

Manisa'da düzenlenen gelin alma töreni renkli görüntülere sahne oldu. Tülay-Halil İnser ile Derya -Mehmet Doğrul çiftlerinin çocukları Damla Doğrul ve Kemal İnser, sıra dışı tören sonrası dünya evine girdi. Damat Kemal İnser, bir süre önce yapılan nikahla hayatını birleştirdiği eşi Damla İnser'i baba evinden kayıkla aldı. Kuaförlük yapan babası Halil İnser tarafından tasarlanan, 4 tekerlekli ve halat yardımıyla çekilebilen kayığa evinin önünde binen damat Kemal İnser, temsili yeniçeri askerleri tarafından çekilerek, gelin Damla İnser'in babaevine götürüldü. Evinden aldığı müstakbel eşini kayığa bindiren damat Kemal İnser, kayığın halatını omuzlayıp çekerek hayat arkadaşına şehir turu yaptırdı. Güzergah boyunca vatandaşların ilgisiyle karşılaşan gelin ve damat, oluşan trafik sıkışıklığına sürücülerden de alkış aldı. Tekerlekli kayığı bindirilmiş gelini ve kayığı çeken damadı şehir merkezinde gören bazı vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Denize kıyısı olmayan Manisa'da gelinin kayıkla alınması ve şehir turu yaptırılması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Kayığı yapan damadın babası Halil İnser, "1453'te Fatih, İstanbul'u fethetti. Biz de 4 yıldır zorlu bir süreç geçirdik. En güzel kızın gönlünü fethettik. Fatih kayıkları dağlardan yürüttü. Ben de karadan yürüteyim diye böyle bir mizansen hazırladım. Zorlu bir süreçti. Eş dost vasıtasıyla bu kayığı yaptık" dedi. Damadın annesi Tülay İnser, "Bu anı dört gözle bekliyorduk. Allah geçim versin evlatlarımıza. Eşimle beraber konuştuk. Arkadaşlarımız sayesinde karar verdik. Çok ilginç olacağını da düşündük. Oğlumuz da bunu çok istiyordu" diye konuştu.

"Eşim çok şaşırdı"

Damat Kemal İnser de kayığı yapan babası Halil İnser'e sürprizi için teşekkür ederek, "Manisa'da belki de ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Öncelikle güzel babama çok minnettarım. Biz aslında sürpriz dolu bir aileyiz. Her an her şeyi oluşturabiliriz. 5 dakika içinde kavga olur, şamata olur, 5 dakika sonra bir sürprizle insanları mutlu edebiliriz. Eşim de bu şekilde kendisini almaya geldiğimizi görünce şaşırdı. Güzel bir anı oldu bizim için"

Gelin Damla İnser ise böyle bir şeyi beklemediğini, kayık sürprizinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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