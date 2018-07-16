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OHAL kalksa bile, kurumlar Bank Asya bilgisi isteyebilecek

Olağanüstü halin kalkmasından sonra kurumlar FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadele kapsamında başta Bank Asya bilgileri olmak üzere çeşitli kurumlardan bilgi ve belge talep edebilecek...
16 Temmuz 2018 20:57
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OHAL kalksa bile, kurumlar Bank Asya bilgisi isteyebilecek

Bildiğiniz üzere, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadele kapsamında 17 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde yer alan "Olağanüstü halin devamı süresince; 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri uyarınca hakkında inceleme ve soruşturma yürütülen kişiler ile bunların eş ve çocuklarına ilişkin olarak yetkili kurul, komisyon ve diğer mercilerce ihtiyaç duyulan, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca müşteri sırrı kapsamında kabul edilenler hariç, telekomünikasyon yoluyla iletişimin tespiti de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belge, kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlarca vakit geçirilmeksizin verilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının personeline ve bunların eş ve çocuklarına ait olup Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen ve faaliyet izni kaldırılan Asya Katılım Bankası A.Ş.'de veya bu Bankayla ilgili olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda ya da Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında bulunan her türlü bilgi, bu personelin çalıştığı kurum ve kuruluşlarca talepte bulunulması durumunda gecikmeksizin verilir. Bu işlemlere ilişkin olarak 5411 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan sınırlama uygulanmaz." hükmü çerçevesinde kamu kurumları yürüttükleri soruşturmalarda başta Bank Asya bilgileri olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlardan çeşitli bilgileri talep edebiliyorlar.

Ancak, 18 Temmuz 2018 günü sona erecek olan OHAL uygulamasının FETÖ ile mücadele kapsamında kamu personelinin ihraç işlemlerine esas teşkil eden bilgi ve belgeleri temin etme noktasında getirdiği bu önemli düzenlemenin bugün TBMM'ye sevk edilen yasa tasarında da yer aldığını görüyoruz.

İŞTE KANUN TEKLİFİNİN İLGİLİ KISMI

Buna göre; üç yıl süre ile terör örgütlerine mücadele kapsamında açılacak inceleme ve soruşturmalarda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler kamu ve özel tüm kuruluşlarca paylaşılacaktır.

Yine üç yıl süre ile Asya Katılım Bankası veya bu bankayla ilgili olarak TMSF, BDDK veya MASAK'ta bulunan her türlü bilgi hakkında inceleme/soruşturma yürütülen personelin kurum tarafından talep edilmesi halinde gecikmeksizin verilecektir.

Memurlar.Net
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