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Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti

TBMM Başkanı Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti
16 Temmuz 2018 21:21
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Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Akar'ı kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

TBMM Başkanı seçilen Yıldırım'a, tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Ziyaretler kapsamında Yıldırım, TBMM'deki makamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı da kabul etti.

Yıldırım ayrıca İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, Grup Başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Yavuz Ağıralioğlu ile de bir araya geldi.

Görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı sürdü.
Anadolu Ajansı
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