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Eski eşyalardan yeni kıyafetler dikiyorlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) tüm hızıyla devam ediyor
16 Temmuz 2018 21:35
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Eski eşyalardan yeni kıyafetler dikiyorlar

Sapanca SAMEK'te eğitimlerin devam ettiği Basit Dikiş Teknikleri dersi eğitmeni Meral Şirinel, eski eşyalardan yeni kıyafetler elde ettiklerini dile getirdi. Şirinel dönemi; renkli çantalar, etekler, elbiseler yaparak tamamlayacaklarını söyledi. Öğrencilerine dikiş tekniklerini anlatan Meral Şirinel, "Öğrencilerim şu anda lise çağındalar. Üniversiteye gittikleri zaman pantolonlarında ya da kıyafetlerinde yırtık olursa onları kolayca dikebilmelerini istiyorum. Kızlar daha becerikli çıktılar. Başta basit tekniklerle başlayıp ardından makine teknikleriyle devam ettik. Şimdi kloş etek kalıbı çıkardık ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu 3 hafta içinde inşallah eteklerini bitirirlerse eski kotlarından çanta yapımını gösterip dönemi tamamlayacağız" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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