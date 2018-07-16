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Sığınmacı çocuklar 'kültür elçisi' olacak

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli çocuklardan oluşturulan koro, seslendireceği Türkçe, Arapça ve İngilizce şarkı ve türkülerle kentin tanıtımı ve turizmine katkı sağlayacak.
16 Temmuz 2018 21:53
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Sığınmacı çocuklar 'kültür elçisi' olacak

Türkiye'de en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da barınan Suriyeli çocuklardan oluşturulan koro, seslendireceği Türkçe, Arapça ve İngilizce şarkı ve türkülerle kentin "kültür elçisi" olacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanat Sokağı'nda düzenlenen müzik kursunda 20 Suriyeli çocuğa eğitim veriliyor.

Yaklaşık 2 aydır eğitim alan, yeteneklerine göre saz ve org dersi de verilen çocuklardan oluşturulan koronun seslendirdiği Türkçe ve Arapça Urfa türküleri beğeni topluyor.

Suriye ve Şanlıurfa'nın müzik kültürünü tanıtacak çocuklar, çevre illerde de konserler verecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın bir kültür şehri olduğunu ve Suriyeli misafirlerin kente uyum sağlamaları için her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Kurstaki 20 çocuğun katılımıyla koro oluşturduklarına işaret eden Çiftçi, "Sanat Sokağı'mızda çocuklarımız gerek enstrüman gerekse müzik ve sanat anlamında eğitimler alıyor. Oluşturulan grup, Urfa müzik kültürünün tanıtımını yapacak. Sığınmacı çocuklarımız bizim kültür elçilerimiz olacak. Gerek çevre illerde gerekse kent içindeki etkinliklerde türkülerimizi seslendirecek." diye konuştu.

"Sezen Aksu'nun parçalarını severek söylüyorum"

Suriyeli müzik öğretmeni Faouaz Hassan ise Türkiye'de de müzikle uğraştığı için çok şanslı olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Suriye'nin müzik kültürünün çok yakın olduğunu anlatan Hassan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Sanat Sokağı'nda yaşları 8-17 arasında değişen çocuklardan bir koro oluşturduk. Çocuklara müzik tekniğiyle birlikte Türkçe, İngilizce ve Arapça müziklerin eğitimini veriyorum. Bunun yanında Şanlıurfa türkülerini öğreniyorlar. Buranın müzik kültürü bize çok yakın. Çocuklar çok çabuk öğreniyor. Çocukların ilk öğrendiği türkü 'Urfalıyım ezelden' oldu. Yakın bir zamanda koromuz çevre illerde Türkçe, Arapça ve İngilizce parçalar seslendireceği konserler verecek."

Koroda görev alan 17 yaşındaki Rahma el-Hammut da Türkçe müziği çok sevdiğini belirtti.

Şanlıurfa'ya ailesiyle 4 yıl önce geldiğini dile getiren el-Hammut, "Burada huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Eğitimime burada devam ediyorum. Şimdi de müzik eğitimi alıyorum. Koro oluşturuldu, Türkçe ve Arapça müzikler öğreniyoruz. Burada ben daha çok Türkçe şarkıları seviyorum. En çok sevdiğim sanatçı Sezen Aksu. Onun parçalarını severek söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Koroda görev alan 17 yaşındaki Rahma el-Hammut da Türkçe müziği çok sevdiğini belirtti.

Şanlıurfa'ya ailesiyle 4 yıl önce geldiğini dile getiren el-Hammut, "Burada huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Eğitimime burada devam ediyorum. Şimdi de müzik eğitimi alıyorum. Koro oluşturuldu, Türkçe ve Arapça müzikler öğreniyoruz. Burada ben daha çok Türkçe şarkıları seviyorum. En çok sevdiğim sanatçı Sezen Aksu. Onun parçalarını severek söylüyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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