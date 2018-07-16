1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anne ihbar etti, kızı ve erkek arkadaşı tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polise başvuran N.Ç., kızı N.C. ve erkek arkadaşı S.D.'nin, birlikte yaşadıkları evde uyuşturucu sattığı ihbarında bulundu. Polisin eve düzenlediği operasyonda uyuşturucular ele geçilirken, gözaltına alınan N.C. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
16 Temmuz 2018 21:57
Yazdır
Anne ihbar etti, kızı ve erkek arkadaşı tutuklandı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden N.Ç.; kızı N.C. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin evlerinde uyuşturucu satışı yaptığı ihbarında bulundu. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 151,01 gram skunk, 6,37 gram eroin ve 2 uyuşturucu hap ele geçirirken, N.C. ve erkek arkadaşı S.D. yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen N.C. ve S.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 2,091 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borç isteyen arkadaşını öldürdü
15 Temmuz 2018 18:13		 Şule Çet'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
14 Temmuz 2018 21:38
3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama
14 Temmuz 2018 20:50		 Yazar Emrah Serbes'in cezası belli oldu
12 Temmuz 2018 15:46
İzne gelen askerin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı
10 Temmuz 2018 22:27		 Park kavgasında bir kişiyi vuran polis tutuklandı
10 Temmuz 2018 20:33
Samsun'da rüşvetten gözaltına alınan 28 kişiden 2'si tutuklandı
09 Temmuz 2018 21:17		 İş arkadaşına bu mesajı attı, 10 ay hapis cezası aldı!
08 Temmuz 2018 15:46
Muğla'da çocuğa cinsel taciz iddiası
07 Temmuz 2018 16:46		 Erdoğan'a hakaret'ten gözaltına alınan kişi tutuklandı
05 Temmuz 2018 22:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli askerlikte yaş ve bedel netleşti iddiası
Memurlar, 3 yıl daha ihraç edilebilecek ama bu kez savunma alınacak
Sözlüde 60 altı puan verilen öğretmen adayları, Ziya Selçuk'u bekliyor
'Diğer cemaat ve tarikatlara da operasyon gelebilir'
Hakan Şükür'ün mesajına büyük tepki
TBMM'ye sunulan ve OHAL sonrası dönemi düzenleyen 23 maddelik kanunun teklifinin tam metni
OHAL sonrası dönemde görevden uzaklaştırma nasıl olacak?
Yargıtay ve Danıştay'a seçilen üyelerin tam listesi
Memurlar.net'te yer alan haber sonrasında Çalışma Meclisi maddesi değişti
Albatros fişlemesine dair OHAL Komisyonu kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 1
novak djokoviç 1
mucize 4
hissetmek 3
salak 3
hakkari'ye gelin giden isviçreli kız 2
iyi niyetin suistimal edilmesi 2
dikkat çekmek 2
kibir zavallısı 1
kasıt 3
SON İLANLAR
Dumlupınar SYDV 1 İşçi Alacak
Manisa Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Belediyesi 6 İşçi Alacak
Soma Belediyesi 5 işçi alacak
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Beyşehir Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ODTÜ MEMS Depo Sorumlusu Alım İlanı
Türkiye Sanayi Sevk İdare Ens. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Eskişehir Çifteler SYDV Personel Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam