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CHP'de değişim sinyalleri
CHP PM üyesi Erdal Aksünger, olağanüstü kurultay için imza sayısının gün sonu 353 olduğunu duyurdu.
CHP PM üyesi Aksünger, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Öğleden sonra Krt Tv'ye çıkarken 250 olan imza sayısı, gün sonu 353 olmuş. Değişim olacak gibi" paylaşımında bulundu.
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