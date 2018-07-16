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Öğretmenin katilinin yakalanması ailesine buruk sevinç yaşattı

Adana'da 27 yıl önce tartıştığı öğretmeni öldürüp, tutuksuz yargılandığı mahkemece ömür boyu hapis cezası alan katilin, yaşam koçluğu yapıp maratoncu olarak bir çok madalya kazandığı KKTC'de yakalanması öğretmenin ailesine sevinç ve hüznü bir arada yaşattı. Öğretmenin eşi Melahat Bilgin, "Bunca yıl geçti biz onların hapiste olduğunu biliyorduk ama çıkmışlar gönüllerince eğleniyormuş" dedi.
16 Temmuz 2018 22:40
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Öğretmenin katilinin yakalanması ailesine buruk sevinç yaşattı

Adana'da 27 yıl önce tartıştığı öğretmeni öldürüp, tutuksuz yargılandığı mahkemece ömür boyu hapis cezası alan katilin, yaşam koçluğu yapıp maratoncu olarak bir çok madalya kazandığı KKTC'de yakalanması öğretmenin ailesine buruk bir sevinç yaşattı. Olay, 1991 yılında Seyhan ilçesindeki Anafartalar Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, okulun çevresinde oto kiralama şirketinde çalışan Yıldıray Keklik (46), beraberindeki arkadaşıyla okulun bahçesinde sigara içip kadın öğretmenleri ve kız öğrencileri rahatsız etti.

Bu sırada nöbetçi öğretmen Hasan Bilgin, Keklik ve arkadaşına dışarı çıkmasını okulun bahçesinde sigara içmemelerini ve rahatsızlık vermemelerini söyledi. Bu nedenle öğretmen ile Keklik arasında tartışma çıktı. Diğer öğretmen ve görevlilerin araya girmesiyle Keklik ve arkadaşı dışarı çıkartıldı. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından Keklik, okul çıkışında Bilgin'i bekleyip 42 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

'5 YIL SONRA CEZAEVİNDEN ÇIKTI'

Olaydan sonra yakalanıp cezaevine konulan Yıldıray Keklik hakkında idam cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Ancak aradan 5 yıl geçmesine rağmen Keklik'in cezası kesinleşmediği için tutukluluk süresi dolduğundan 1996 yılında serbest bırakıldı. Bir süre sonrada mahkeme Keklik'e iyi halden dolayı idam yerine ömür boyu hapis cezası verdi. Keklik ömür boyu hapis cezasının çok ağır olduğunu belirterek kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay kararın yerinde olduğunu belirterek cezayı onadı ancak bu kez de öğretmenin ailesi idam kararı verilmesi için yerel mahkemenin ömür boyu hapis cezasına itiraz etti. Bu itirazlar devam ederken Keklik ceza alacağını düşünerek 2012 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kaçtı.

Yıldıray Keklik burada kendisine Şahin Soylu adıyla sahte kimlik düzenleyerek yaşamaya devam etti. Uluslararası müsabakalara katılan Keklik, bir çok yarışmada birinci olarak madalya ve kupa kazandı. Keklik aynı zamanda KKTC'de yaşam koçluğu da yapmaya başladı. Keklik, KKTC'de 5'inci Cumhuriyet Maraton Koşusu'nda da derece elde etti.
İhlas Haber Ajansı
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