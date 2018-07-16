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2,5 milyon kişi, obezite cerrahisiyle tedavi edilebilir

Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Ersoy, 'Mide küçültme ameliyatları deneyimli merkezlerde olursa safra kesesi ameliyatından daha fazla riski yok.' dedi.
16 Temmuz 2018 22:54
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2,5 milyon kişi, obezite cerrahisiyle tedavi edilebilir

Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Ersoy, mide küçültme ameliyatları, bu ameliyatı kimlerin olabileceği ve ameliyat olmak isteyen hastalara yönelik tavsiyelerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Obeziteyi, "çağın hastalığı" olarak nitelendiren Ersoy, dünyada obezitenin ciddi bir salgın olduğuna işaret etti. Ersoy, obezite sıklığının dünyada ve Türkiye'de giderek arttığını bildirdi.

Bütün dünyanın, bununla ilgili önlem aldığını, Türkiye'de obez nüfusun, yüzde 30'un üzerinde olduğunu aktaran Ersoy, Türkiye'de 2,5 milyon kişinin, obezite cerrahisiyle tedavi edilebilir düzeyde olduğuna dikkati çekti.

Ersoy, Sağlık Bakanlığının yaptığı güzel çalışmalar bulunduğunun altını çizerek, önce obeziteyi önlemek, fast food türü gıdaları ortadan kaldırmak, evde beslenme alışkanlığını artırmak, şekerli içeceklerden uzaklaşmak gibi önlemler alınması gerektiğini anlattı. Ersoy, hasta olan popülasyonu önce ameliyatsız olarak normal kilolarına çekmek, çekememeleri halinde ameliyat etmek gerektiğini ifade etti.

"Safra kesesi ameliyatından daha fazla riski yok"

Deneyimli merkezlerde bu ameliyatların yapılmasının önemine değinen Ersoy, "Önemli olan bir yan etki, komplikasyon çıktığında ona müdahale edecek deneyimli ekiplerin olması. Eğer bunlar olursa mide küçültme ameliyatının safra kesesi ameliyatından daha fazla riski yok. Aynı riskte yapılabilir. Deneyimli ekiplerce ameliyat edilmeliler ki beklenen komplikasyon oranları, ölüm oranları dünya seviyesinde olsun, binde birlerin altında. Korkulacak bir şey yok ama deneyimli merkezlerde olurlarsa." diye konuştu.

Mide küçültme ameliyatı sonrası yaşanan ölümlerin anımsatılması üzerine Ersoy, binlerce mide küçültme ameliyatı yapıldığını ancak iyi olan şeylerin çok konuşulmadığını, birkaç komplikasyon ve buna bağlı olay gelişmesi halinde bunun daha çok haberlere yansıdığını söyledi.

"Ameliyat son çare"

Ersoy, mide küçültme ameliyatını, vücut kitle indeksi 35'in üzerinde ve ayrıca diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolestrol, kalp hastalığı gibi yandaş bir hastalığı olanlara bu ameliyatı önerdi.

Hastaların ameliyat olduktan sonra görüntüsel olan şekil bozukluklarının düzelmesinin yanı sıra olası yandaş problemlerden de kurtulduğunu vurgulayan Ersoy, hastaları, yaşam süreleri içinde karşılaşacakları çok önemli risklerden uzaklaştırdıklarını dile getirdi.

"Son çare olarak mı mide küçültme ameliyatı olunmalı?" sorusu üzerine Ersoy, her işte operasyon, ameliyatın son çare olduğunu belirtti. Hastalığın, tıbbi tedavi, öneriler, koruyucu hekimlik yöntemleriyle düzeltilememesi halinde cerrahiye başvurulması gerektiğine dikkati çeken Emin Ersoy, hastalara "Fazla kilonuzu kaybetmek için her şeyi, egzersiz, diyet, ilaç, doktor önerisi, bunları yaptınız mı?" diye sorduklarını aktardı.

Ersoy, her gördükleri obez hastaya, "Hadi ameliyat edelim" demediklerini, bunun doğru olmayacağını söyledi. Ersoy, hastaların psikolojik yönden de değerlendirilmesi gerektiğini, ağır şizofren, şizoit, psikotik bozuklar ve ameliyat sonrası yapacakları önerileri uyacak nitelikte psikolojisi olmayanlara da bu ameliyatları önermediklerini vurguladı.

Ersoy, hastalara, her şeyi yapmalarına rağmen kilo verememeleri halinde ameliyat olmalarını ve ameliyattan korkmamaları tavsiyesinde bulundu.

"2 yıl sonra kilo almalar olabiliyor"

Ameliyattan sonra kilo alınıp alınmadığına ilişkin soruya Ersoy, "Tüp mide ameliyatlarında takipler yapılmış, 2 yıl sonra kilo almalar olabiliyor. Araştırmalar sonucunda şu sonuç bulunuyor; bu hastalar, önerilen beslenme alışkanlığından uzaklaşan hasta grupları. Ya şekerli şeyler almaya devam ediyorlar veya abur cubur yemeye devam ediyor. Eski kilolarına ulaşma şansı az ama 2 yıl sonra bu kötü alışkanlıklarını tekrar edinirlerse kilo alma şansları oluyor. Bu da yaklaşık yüzde 3-5 hastada." karşılığını verdi.

Ameliyatları iki grupta incelendiğini ifade eden Ersoy, mide hacmini küçülten ile mide hacmini küçülten ve gıda emilimini azaltanlar olduğunu dile getirdi. Ersoy, mide hacmini küçülten de iki ameliyat bulunduğunu, bunların kelepçe ve tüp mide olduğunu anlattı.

"Kelepçe bırakıldı"

Ersoy, kelepçenin hemen hemen bırakıldığını, tamamen tüp mide yapıldığının altını çizerek, "Çünkü etkisi mide hacmini küçülten artı emilimini bozanlarla hemen hemen aynı. Biz daha fizyolojik, insan organizmasını, normal fizyolojisini en az bozan tüp mide ameliyatını seçiyoruz. Tüp mide ameliyatında bir özellik de mide hacminin yüzde 80'i küçültüp, midenin kubbe kısmını çıkardığımızda burada ghrelin denilen iştah açıcı hormon salgılanıyor bu da ortadan kalktığı için hastanın biraz iştahı da azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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