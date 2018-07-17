1 yıl içinde kapatılması öngörülen DPB'ye 3 yılılk görevler

Daha önce de memurlar.net'te haber olarak yer aldığı üzere, 703 sayılı KHK'yla, memurlara yönelik olarak tek kurum olan Devlet Personel Başkanlığının 1 yıl içinde kapatılması öngörülmüştü. Ancak hem 703 sayılı KHK hem de Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle, 1 yıl içinde kapatılması öngörülen Devlet Personel Başkanlığına bir çok görev verilmişti.

Dün TBMM'ye sevk edilen kanun teklifinde de yine benzer bir olay yaşandı. Kanun teklifinin bir çok hükmünde, 1 yıl içinde kapatılması öngörülen Devlet Personel Başkanlığına bir çok görev verildi.

Verilen görevlerden bir kaçı şu şekildedir:

1- OHAL Komisyonu kararıyla görev iade edilen personelin, DPB'nin atama teklifi sonrasında göreve başlatma işlemlerinin sonucunun Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi (OHAL Komisyonu karar verdiği sürece)

2- OHAL Komisyonu veya mahkemelerin iade kararlarına rağmen, Bakanlıklarınca eski görevlerine atanmaları uygun görülmeyen binbaşı ve emniyet müdürleri unvanı altındaki askeri ve emniyet personelinin hangi unvanlı kadrolara atanacaklarının belirlenmesi (Sadece OHAL Komisyonu değil, mahkeme kararları da olduğu sürece)

3- Komisyon iade kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi (OHAL Komisyonu karar verdiği sürece)

4- OHAL sonrası dönemde ihraç edilen personelin Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi (3 yıl süresince)

DEĞERLENDİRME

Gerek Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri gerekse TBMM'ye sunulan kanun tekliflerinde de görüldüğü üzere, kamu personelin dair işlemleri yürütmek üzere bir kamu kurumu gereklidir.

Devlet Personel Başkanlığının, 60 yıllık birikim düşünülmeksizin bir anda kapatılmasının, hizmet gerekleri bağlamında hiçbir yararı bulunmamaktadır.

Yeni Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı, Zehra Zümrüt Selçuk, bu konuya eğilmelidir.