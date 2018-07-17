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'Danıştay üyeliklerine seçilme kararı yayımlandı'

Cumhurbaşkanlığı Danıştay üyeliklerine seçilme kararını yayımlandı.
17 Temmuz 2018 01:02
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'Danıştay üyeliklerine seçilme kararı yayımlandı'

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/14

Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, (mülga) Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman MADAN seçilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/15

Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, (mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat ALTUG seçilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/16

Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye FIRAT CİVELEK seçilmiştir.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2018/17

Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, (mülga) Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe KAYCIOGLU seçilmiştir.

Hakimler ve Savcılar Kumlu Başkanlığından:

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 16/07/2018

Karar No : 227

1- Antalya İdare Mahkemesi Başkanı (37802) ABDULLAH AYGÜN

2- Ankara İdare Mahkemesi Başkam (37776) ALİ ÇOPUR

3- Bursa İdare Mahkemesi Başkanı (37843) BATTAL ÖĞÜT

4- Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı (33804) FATİH TERZİ

5- Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı (33601) GÜLAY ÖLMEZ

6- Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri (37841) KEMAL AÇIKGÖZ

7- Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (38029) MUSA HEYBET

8- İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı (38009) MUSTAFA ARSLAN

9- Ankara İdare Mahkemesi Başkanı (38465) ÖMER CİVRİ

10- Ankara İdare Mahkemesi Başkanı (37929) RECEP KILIÇ

11- İstanbul İdare Mahkemesi Başkam (37818) SAMİ KARATEKİN

12- Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı (33591) ŞAHNAZ GEREK'in,

Danıştay Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.
Memurlar.Net
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