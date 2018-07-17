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'Danıştay üyeliklerine seçilme kararı yayımlandı'
Cumhurbaşkanlığı Danıştay üyeliklerine seçilme kararını yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/14
Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, (mülga) Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman MADAN seçilmiştir.
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/15
Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, (mülga) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat ALTUG seçilmiştir.
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/16
Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye FIRAT CİVELEK seçilmiştir.
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/17
Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, (mülga) Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe KAYCIOGLU seçilmiştir.
Hakimler ve Savcılar Kumlu Başkanlığından:
GENEL KURUL KARARI
Karar Tarihi : 16/07/2018
Karar No : 227
1- Antalya İdare Mahkemesi Başkanı (37802) ABDULLAH AYGÜN
2- Ankara İdare Mahkemesi Başkam (37776) ALİ ÇOPUR
3- Bursa İdare Mahkemesi Başkanı (37843) BATTAL ÖĞÜT
4- Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı (33804) FATİH TERZİ
5- Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı (33601) GÜLAY ÖLMEZ
6- Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri (37841) KEMAL AÇIKGÖZ
7- Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (38029) MUSA HEYBET
8- İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı (38009) MUSTAFA ARSLAN
9- Ankara İdare Mahkemesi Başkanı (38465) ÖMER CİVRİ
10- Ankara İdare Mahkemesi Başkanı (37929) RECEP KILIÇ
11- İstanbul İdare Mahkemesi Başkam (37818) SAMİ KARATEKİN
12- Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı (33591) ŞAHNAZ GEREK'in,
Danıştay Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.
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