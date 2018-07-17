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'Yargıtay üyeliklerine seçilme kararı yayımlandı'
Yargıtay üyeliklerine seçilme kararı yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kumlu Başkanlığından:
GENEL KURUL KARARI
Karar Tarihi : 16/07/2018 Karar No : 226
1- İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (40105) ABDULLAH ÖZER
2- İstanbul Hakimi (38125) ABDURRAHMAN ORKUN DAĞ
3- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (34915) AHMET BADALI
4- Personel Genel Müdürü (40878) AHMET KAR
5- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (39706) AHMET SEZER
6- Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı (37197) ALİ DOĞAN
7- Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı (29867) ALİ NEVZAT AÇIKGÖZ
8- İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (40184) ALİ ÖZTÜRK
9- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (41927) ALİ SANDIKÇI
10- Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili (35242) AYTEKİN CENİKLİ
11- İstanbul Anadolu Hakimi (38290) BAYRAM AYDOĞDU
12- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi (39740) BAYRAM ŞEN
13- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (33870) BERRİN AKSOYAK
14- Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı (34423) BÜLENT KANTARCI
15- Ankara Hakimi (39644) CAFER AŞIK
16- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (39600) CELAL ALBAY
17- Kayseri Hakimi (34093) CENGİZ BALIKÇI
18- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı (34478) CENGİZ TURHAN
19- Yargıtay Tetkik Hakimi (41825) ÇETİN AKKAYA
20- Bakırköy Hakimi (40767) DOĞAN AĞIRMAN
21- Kanunlar Genel Müdürü (39802) DR.EKREM ÇETİNTÜRK
22- Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü (39825) DR.HARUN MERT
23- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (34472) DR.ORHAN SEKMEN
24- Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı (39680) ERGÜN ŞAHİN
25- Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı (39778) ERTAN AYDIN
26- Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı (40350) FAHRETTİN KIRBIYIK
27- Yargıtay Tetkik Hakimi (42065) FAHRETTİN KOÇ
28- Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı (39889) FARİS KARAK
29- Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (41925) FATİH AKDOĞAN
30- İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili (34335) FATİH MEHMET ÖZTÜRK
31- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (33989) FEHMİ TOSUN
32- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (29120) FERHAN TEMEL
33- Hukuk İşleri Genel Müdürü (35158) FEYZULLAH TAŞKIN
34- İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (40052) FİKRET DEMİR
35- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (37056) HALUK BEŞER
36- Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekili (33394) HAŞAN ÖZ
37- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkam (30863) HAYRİ KAYNAR
38- İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (39873) HULUSİ PUR
39- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi (40331) HÜSEYİN SARIKAMIŞ
40- Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (36130) İBRAHİM İLHAN
41- Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri (37179) İBRAHİM PEKTAŞ
42- Bilgi İşlem Dairesi Başkanı (39982) İDRİS ÜNAL
43- Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı (34610) İLHAN KARA
44- Ankara Hakimi (30214) İSMAİL AYSAL
45- İç Denetim Birimi Başkanlığı İç Denetçi (37027) İSMAİL TAMER
46- Ankara Hakimi (33554) İSMAİL ULUKUL
47- İstanbul Hakimi (40235) İSMAİL YAVUZ
48- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (40011) KEMALETTİN ÜNLÜ
49- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (37685) KENAN ZEYBEK
50- Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı (39666) MAHMUT AKGÜN
51- Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi (40097) MEHMET ASANOĞLU
52- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (31180) MEHMET CEBECİ
53- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı (38468) MEHMET FATİH BELVİRANLI
54- Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili (30858) MEHMET ODABAŞI
55- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (34126) MEHMET ÖZDEMİR
56- Ankara Hakimi (38066) MEHMET TUNÇ
57- Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı (40223) METİN TEPE
58- Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı (40349) MİKAİL ÖZDEMİR
59- Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (41916) MUHAMMED YAVUZ
60- Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri (34418) MUHARREM ÜRGÜP
61- Ankara Hakimi (39928) MUSTAFA ÇORUMLU
62- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (37520) MUSTAFA DEMİREL
63- İzmir Cumhuriyet Başsavcısı (30938) MUSTAFA DOĞRU
64- Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (33369) MUSTAFA EROL
65- İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (37235) MUSTAFA KARA YILDIZ
66- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (38196) MUSTAFA TANER UYAR
67- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı (40137) MUSTAFA YAPICI
68- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (33559) MUSTAFA YILDIRIM
69- Ankara Hakimi (30925) MUZAFFER GÜRKANLI
70- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (34077) NADİR MERAL
71- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (35826) NAZIM DURMAZ
72- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (36568) NECİP TOPUZ
73- Ankara Hakimi (40187) NUMAN KILIÇ
74- İzmir Hakimi (33471) ORHAN BALBAL
75- Malatya Cumhuriyet Başsavcısı (33211) ORHAN USTA
76- Ankara Hakimi (32420) ORHAN YALMANCI
77- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (33833) RAHMİ ALTUNTOP
78- Bakırköy Hakimi (40351) RECEP UYANIK
79- Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı (40234) RİFAT İNANÇ
80- Bakırköy Cumhuriyet Savcısı (30769) SABRİ YILMAZ
81- Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı (41077) SADİ DOĞAN
82- Anayasa Mahkemesi Raportörü (40809) SALİM KÜÇÜK
83- Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı (35482) SELİM AKER
84- Ankara Cumhuriyet Savcısı (39663) SERDAR COŞKUN
85- Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri (39954) SERDAR MUTTA
86- Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili (30918) SİNAN SEZER
87- Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı (40906) ŞABAN KAZDAL
88- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (33467) ŞAHİN ÇİL
89- Yargıtay Tetkik Hakimi (39583) ŞERAFETTİN ÖZYÜRÜR
90- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (33968) ŞERAFETTİN SAKA
91- Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (39864) TALİP BAKIR
92- Ankara Cumhuriyet Savcısı (39759) TEKİN KÜÇÜK
93- Ankara Hakimi (40993) TURHAN KÖK
94- Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili (34888) UĞUR SÜRMELİ
95- Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (37114) VELİ ŞENGÜN
96- Ankara Cumhuriyet Savcısı (42743) VELİHATTİN ELDEMİR
97- Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı (40868) YAKUP DOKGÖZ
98- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (39564) YILMAZ AKINCI
99- Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (37946) YUNUS YILMAZ
100- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (35979) YÜKSEL GEZGİN'in,
Yargıtay Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.
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