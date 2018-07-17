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'Yargıtay üyeliklerine seçilme kararı yayımlandı'

Yargıtay üyeliklerine seçilme kararı yayımlandı.
17 Temmuz 2018 01:13
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'Yargıtay üyeliklerine seçilme kararı yayımlandı'

Hakimler ve Savcılar Kumlu Başkanlığından:

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi : 16/07/2018 Karar No : 226

1- İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (40105) ABDULLAH ÖZER

2- İstanbul Hakimi (38125) ABDURRAHMAN ORKUN DAĞ

3- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (34915) AHMET BADALI

4- Personel Genel Müdürü (40878) AHMET KAR

5- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (39706) AHMET SEZER

6- Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı (37197) ALİ DOĞAN

7- Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı (29867) ALİ NEVZAT AÇIKGÖZ

8- İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (40184) ALİ ÖZTÜRK

9- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (41927) ALİ SANDIKÇI

10- Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili (35242) AYTEKİN CENİKLİ

11- İstanbul Anadolu Hakimi (38290) BAYRAM AYDOĞDU

12- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi (39740) BAYRAM ŞEN

13- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (33870) BERRİN AKSOYAK

14- Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı (34423) BÜLENT KANTARCI

15- Ankara Hakimi (39644) CAFER AŞIK

16- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (39600) CELAL ALBAY

17- Kayseri Hakimi (34093) CENGİZ BALIKÇI

18- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı (34478) CENGİZ TURHAN

19- Yargıtay Tetkik Hakimi (41825) ÇETİN AKKAYA

20- Bakırköy Hakimi (40767) DOĞAN AĞIRMAN

21- Kanunlar Genel Müdürü (39802) DR.EKREM ÇETİNTÜRK

22- Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü (39825) DR.HARUN MERT

23- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (34472) DR.ORHAN SEKMEN

24- Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı (39680) ERGÜN ŞAHİN

25- Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı (39778) ERTAN AYDIN

26- Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı (40350) FAHRETTİN KIRBIYIK

27- Yargıtay Tetkik Hakimi (42065) FAHRETTİN KOÇ

28- Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı (39889) FARİS KARAK

29- Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (41925) FATİH AKDOĞAN

30- İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili (34335) FATİH MEHMET ÖZTÜRK

31- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (33989) FEHMİ TOSUN

32- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (29120) FERHAN TEMEL

33- Hukuk İşleri Genel Müdürü (35158) FEYZULLAH TAŞKIN

34- İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (40052) FİKRET DEMİR

35- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (37056) HALUK BEŞER

36- Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekili (33394) HAŞAN ÖZ

37- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkam (30863) HAYRİ KAYNAR

38- İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (39873) HULUSİ PUR

39- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi (40331) HÜSEYİN SARIKAMIŞ

40- Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (36130) İBRAHİM İLHAN

41- Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri (37179) İBRAHİM PEKTAŞ

42- Bilgi İşlem Dairesi Başkanı (39982) İDRİS ÜNAL

43- Ankara Ticaret Mahkemesi Başkanı (34610) İLHAN KARA

44- Ankara Hakimi (30214) İSMAİL AYSAL

45- İç Denetim Birimi Başkanlığı İç Denetçi (37027) İSMAİL TAMER

46- Ankara Hakimi (33554) İSMAİL ULUKUL

47- İstanbul Hakimi (40235) İSMAİL YAVUZ

48- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (40011) KEMALETTİN ÜNLÜ

49- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (37685) KENAN ZEYBEK

50- Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı (39666) MAHMUT AKGÜN

51- Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi (40097) MEHMET ASANOĞLU

52- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (31180) MEHMET CEBECİ

53- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı (38468) MEHMET FATİH BELVİRANLI

54- Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili (30858) MEHMET ODABAŞI

55- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (34126) MEHMET ÖZDEMİR

56- Ankara Hakimi (38066) MEHMET TUNÇ

57- Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı (40223) METİN TEPE

58- Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı (40349) MİKAİL ÖZDEMİR

59- Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (41916) MUHAMMED YAVUZ

60- Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri (34418) MUHARREM ÜRGÜP

61- Ankara Hakimi (39928) MUSTAFA ÇORUMLU

62- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (37520) MUSTAFA DEMİREL

63- İzmir Cumhuriyet Başsavcısı (30938) MUSTAFA DOĞRU

64- Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (33369) MUSTAFA EROL

65- İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (37235) MUSTAFA KARA YILDIZ

66- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (38196) MUSTAFA TANER UYAR

67- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı (40137) MUSTAFA YAPICI

68- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (33559) MUSTAFA YILDIRIM

69- Ankara Hakimi (30925) MUZAFFER GÜRKANLI

70- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (34077) NADİR MERAL

71- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (35826) NAZIM DURMAZ

72- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (36568) NECİP TOPUZ

73- Ankara Hakimi (40187) NUMAN KILIÇ

74- İzmir Hakimi (33471) ORHAN BALBAL

75- Malatya Cumhuriyet Başsavcısı (33211) ORHAN USTA

76- Ankara Hakimi (32420) ORHAN YALMANCI

77- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (33833) RAHMİ ALTUNTOP

78- Bakırköy Hakimi (40351) RECEP UYANIK

79- Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı (40234) RİFAT İNANÇ

80- Bakırköy Cumhuriyet Savcısı (30769) SABRİ YILMAZ

81- Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı (41077) SADİ DOĞAN

82- Anayasa Mahkemesi Raportörü (40809) SALİM KÜÇÜK

83- Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı (35482) SELİM AKER

84- Ankara Cumhuriyet Savcısı (39663) SERDAR COŞKUN

85- Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri (39954) SERDAR MUTTA

86- Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili (30918) SİNAN SEZER

87- Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı (40906) ŞABAN KAZDAL

88- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (33467) ŞAHİN ÇİL

89- Yargıtay Tetkik Hakimi (39583) ŞERAFETTİN ÖZYÜRÜR

90- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (33968) ŞERAFETTİN SAKA

91- Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (39864) TALİP BAKIR

92- Ankara Cumhuriyet Savcısı (39759) TEKİN KÜÇÜK

93- Ankara Hakimi (40993) TURHAN KÖK

94- Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili (34888) UĞUR SÜRMELİ

95- Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (37114) VELİ ŞENGÜN

96- Ankara Cumhuriyet Savcısı (42743) VELİHATTİN ELDEMİR

97- Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı (40868) YAKUP DOKGÖZ

98- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (39564) YILMAZ AKINCI

99- Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (37946) YUNUS YILMAZ

100- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (35979) YÜKSEL GEZGİN'in,

Yargıtay Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.
Memurlar.Net
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