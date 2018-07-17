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Ünlü doktora 'dolandırıcılık' suçlaması

İstanbul'da Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, ünlü Doktor Osman Müftüoğlu tarafından dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu
17 Temmuz 2018 06:40
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Ünlü doktora 'dolandırıcılık' suçlaması

Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, ünlü yazar ve Doktor Osman Müftüoğlu ile geçtiğimiz aylarda bir arkadaş ortamında tanıştı. Fazla kilolarından rahatsız olan Turanlı, Müftüoğlu'nun muayenehanesine gitti. Osman Müftüoğlu iddiaya göre, muayene sırasında Turanlı'ın projelerinden haberdar olduğunu, iş yapmak istediğini söyledi. Müftüoğlu'nun bu teklifi üzerine Turanlı da, "Sen doktorsun, bu işleri nasıl yapabilirsin" dedi. Yine iddiaya göre Müftüoğlu bir firması olduğunu, bu firma aracılığıyla gayrimenkulleri sattığını söyledi.

İŞADAMINDAN PARA ALDI

İkili konuşma sonrası iş yapmaya karar verdi ve sözleşme imzaladı. Sözleşme imzaladıktan sonra Müftüoğlu, Turanlı'dan önce 270 bin euro avans ve ardından yaklaşık 125 bin dolar aldı. Yaklaşık 1 yıl boyunca Osman Müftüoğlu parayı aldı fakat herhangi bir konut satamadı. Bu arada Turanlı, Müftüoğlu'nun gayrimenkul ve konutlarla ilgili herhangi bir firmasının olmadığını öğrendi.

Bunun üzerine savcılığa başvuran Turanlı, gayrimenkul ve konut satışı ile ilgili herhangi bir firması bulunmadığı halde bu iş sahasında çalışan bir firması varmış gibi kendisini aldatıp dolandırdığını iddia ettiği Müftüoğlu'ndan şikayetçi oldu. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı

DİLEK YAMAN

Anadolu Ajansı
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