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Kahramanlara coşkulu karşılama

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusunu etkisiz hale getiren jandarma timi, ilçede coşkuyla karşılandı. Oltan Sungurlu Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, önceki gün ilçe kırsalındaki operasyonda, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ve "Rodi" kod adlı Levent Dayan'ı etkisiz hale getiren İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2. Jandarma Asayiş Komando timini Türk bayrakları ile karşıladı
17 Temmuz 2018 07:35
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Kahramanlara coşkulu karşılama

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusunu etkisiz hale getiren jandarma timi, ilçede coşkuyla karşılandı. Oltan Sungurlu Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, önceki gün ilçe kırsalındaki operasyonda, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ve "Rodi" kod adlı Levent Dayan'ı etkisiz hale getiren İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2. Jandarma Asayiş Komando timini Türk bayrakları ile karşıladı.

Karşılamaya katılan Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Ahmet Kanat ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut, timin komutanını alnından öperek kutladı.

Tim tarafından burada komando andı okundu. Karşılamada kesilen şükür kurbanının ardından Kanat, akıtılan kanı askerlerin alnına sürdü. Öte yandan bölücü terör örgütünün 3 Mayıs 2016'da düzenlediği bombalı saldırıda yaşamını yitiren Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat'ın damadı Adil Bülbül'ün, kendi adını taşıyan 2 yaşındaki oğlu ile kardeşi Ali Bülbül de askerleri karşılayarak çiçek takdim etti. Ali Bülbül de askerlere hitaben "Kardeşimin kanını yerde bırakmadınız. Size çok teşekkür ediyorum" dedi. Askerler ve vatandaşlar, Transit Caddesi boyunca vatandaşların tezahüratları ve çiçek takdimleri eşliğinde yürüyerek ilçe Jandarma Komutanlığına geldi.
Anadolu Ajansı
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