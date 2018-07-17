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'Ellerinde çok uzun yıllardır büyük bir arşiv var '

Türkiye, Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar örgütüne operasyonu konuşuyor: Bir yanda güzel kadınlar, yakışıklı erkekler, dudak uçuklatan bir servet, lüks içinde şaşalı bir hayat... Ve karşısında çocuk tacizinden casusluğa kadar uzanan akıl almaz iddialar! 1999'da örgüte yönelik ilk operasyonu başlatan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a göre ellerinde çok uzun yıllardır büyük bir arşiv var ve diyor ki: "Şantaj mekanizmasını işletiyorlar ve mal varlıklarını böylece büyütüyorlar. Yabancı istihbarat örgütleriyle çetrefil ilişkiler kurulmuş. Neslimiz büyük tehdit altında..." Tantan uluslararası sırlara ışık tutuyor
17 Temmuz 2018 06:20
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'Ellerinde çok uzun yıllardır büyük bir arşiv var '

Hürriyet'ten İpek Özbey'in eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ile yapmış olduğu röportajdan: Sayın Tantan; her şey bir yana, aklımıza gelen ilk soru şu: Adnan Hoca her türlü rezilliği gözümüzün önünde yaptı. Öyleyse operasyon için neden yıllarca beklendi? İddia edildiği gibi "Tarikatların hesaplaşması savaşa mı dönüştü"?

Adnan Hoca bir tarikat değil, dinle falan da ilgisi yok. "Neden 19 yıl beklediler" sorusuna takılmayın. Şu anda bu operasyonu yapan yetkililere destek vermemiz gerekir. Kamuoyu oluşturmamız lazım, halk bu operasyonu sahiplenmeli. Kimse siyaseten engellemesin diye sahip çıkmak gerekiyor. Çok zor bir operasyon. İçten, dıştan müdahale gelebilir.

Yakalanmasıyla çok insanın uykusu kaçmış mıdır?

Hiç şüpheniz olmasın. Türkiye'de teknolojiyi en iyi kullanan örgüt Adnan Hoca'nın örgütüdür. Teknik takiple siyaseti ve basını teslim alanlar bunlardır. Gazete sahiplerinden, yayın yönetmenlerine, milletvekillerine arşivledikleri çok kişi vardır. Teknik takipte kullandıkları teknoloji o zaman polisin elinde bile yoktu. Arşivledikleri milletvekilleri sonradan bana teşekküre geldiler. Ama bunlar arasında özür dileyecek misin diye önerge verenler de oldu.

Sadettin Tantan

1999'da ilk operasyonu düzenlediğiniz dönemde mi tanıdınız Adnan Oktar'ı?

Daha eskiye gidin. Adnan Hoca ismi kamuoyunda yeni yeni duyulmaya başladığı zaman bazı aileler "Çocuklarımızı kurtaramıyoruz" diye bana gelip gidiyorlardı. O zaman o çocuklar üniversitede okuyorlardı.

Göreviniz neydi o zaman?

Emniyetteydim ama etkin bir görevde değildim. O konuda etkin olan arkadaşlara bu konuyu iletiyordum. Polis bir takım çalışmalar yapıyordu ama sonuca gidemiyordu. Tam tarihi hatırlamıyorum ama çok aile bu durumdan mustaripti. Tabii o zaman bu kadar şöhretli bir Adnan Hoca yoktu.

Hatırlıyorum, o yıllarda buluşma noktaları Bebek'ti... Basına Bebek Camii'de kıldıkları namazlar yansırdı...

Üniversite gençliğini avladıkları yıllardı o yıllar. Bu yapının geçmişten itibaren bütün çıplaklığıyla ortaya çıkması lazım.

Genç genç insanlar, şu anda gözaltındalar... Belki onlar da bir zamanlar Adnan Hoca'nın mağduru olmuş ve orada olmak zorunda hissetmiş olabilirler, değil mi?

Röportajın devamını okumak için Tıklayınız.
Hürriyet
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