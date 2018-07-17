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AK Parti seçimler için 'bölgesinde sevilen yeni yüzler' arıyor

AK Parti, yaklaşık 8 ay kalan yerel seçimler için 'bölgesinde sevilen yeni yüzler' arıyor. Partinin tüm yerel seçim programları, eylül ayından sonra başlamak üzere planlandı. Partinin belediye başkan adayları bu kez erken açıklanacak. Parti kurmayları, "El sıkmayan, tevazu göstermeyen, nobran olan, şatafat içinde yaşayanla yola devam etmeyeceğiz. Biz her ile bir Tayyip Erdoğan arıyoruz" ifadelerini kullandı
17 Temmuz 2018 06:40
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AK Parti seçimler için 'bölgesinde sevilen yeni yüzler' arıyor

AK Parti, 18 Ağustos'ta yapılacak büyük kongrenin ardından, 2019 Mart'taki yerel seçimler için çalışmaya başlayacak. Partinin tüm programları, eylül ayından sonra başlamak üzere planlandı. Yerel yönetimler için 'bölgesinde sevilen yeni yüzler' aranıyor. Parti yöneticileri, 'tevazu sahibi, şatafattan uzak duran ve halkın gönlünde karşılığı olan' isimler aradıklarını dile getirdiler. Mevcut belediye başkanlarının bazıları için bu yöndeki eleştiriler, parti için hareket noktası oldu. Partinin belediye başkan adayları, bu kez erken açıklanacak. Bu konuda planladıkları çalışmaları anlatan parti kurmayları, şunları söyledi:

'ERDOĞAN'LAR ARIYORUZ

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: "Yeni isimlerin, insan yönetimi ve kurum yönetimini başarıp başarmayacağına bakacağız. Şu ana kadar 3 yıllık performans raporları var zaten. 4'üncü yılı da tamamladık. Mevcut başkanların performansı çıkacak ortaya. Genel bir rapora dönüştürüp, Cumhurbaşkanı'na sunacağız. Bu raporlarda, belediye başkanı seçildikten sonra bugüne kadar ne yapmış, hepsi görülecek. Hizmet yapmıştır, icraat yapmıştır ama gönüllere girememiştir. El sıkmayan, tevazu göstermeyen, nobran olan, şatafat içinde olanla yola devam etmeyeceğiz. Biz her ile bir Tayyip Erdoğan arıyoruz."

ÜÇ DÖNEMLİK 100 KİŞİ

18 Ağustos'taki kongreden sonra oluşacak yeni yönetimle, belediye başkan adaylarının belirlenmesine hız verilecek. Partide, 100'ün üzerinde üç dönemlik belediye başkanı bulunuyor. Bunlar milletvekillerinde olduğu gibi, başarılı bulunursa genel başkan onayıyla yola devam edecek. Parti, özellikle büyükşehirler için arayışını sürdürüyor. İstanbul ve Ankara gibi kritik olan iller için seçenekler araştırılırken, milletvekillerinden isim kaydırma olasılığının 'düşük de olsa halen var olduğu' belirtiliyor.

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Hürriyet
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