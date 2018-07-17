Yeni atamalarla yüksek yargıda FETÖ önlemleri

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçti. Kararname uyarınca, Adalet Bakanlığı, HSK, Anayasa Mahkemesi'nde görevli hakim, savcı kökenli üst düzey bürokratların yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma ve davalarda görevli çok sayıda hakim ve savcının Yargıtay'a üye seçilmesi, "FETÖ ve benzeri yapılanmalara karşı önlem alındı" yorumlarına neden oldu.

Kararname ile İzmir, Malatya, Şanlıurfa, Küçükçekmece ve Kastamonu başsavcıları da Yargıtay üyesi oldu. 15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ lideri Gülen hakkındaki, "Çatı" davasını açan Savcı Serdar Coşkun, Ankara'daki darbe ve FETÖ davalarının savcıları Aytekin Cenikli, Mehmet Odabaşı, Tekin Küçük, Velihattin Eldemir, İstanbul'da Cumhuriyet gazetesi davasına bakan Hakim Abdurrahman Orkun Dağ ile FETÖ'den yargılanan eski hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer'in duruşmalarında, "Bir küheylan gibi şahlanıp üveyik gibi kanatlanarak, hukuku eğip bükerek davaya konu kararları vermişlerdir" diyen Savcı Kenan Zeybek de Yargıtay üyesi oldu.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Yargıtay ve Danıştay'daki iş yükü nedeniyle yeni üyelerin atanması ve dairelerin kurulması amacıyla çıkarılan 696 sayılı KHK gereği, Yargıtay'a 100, Danıştay'a 16 yeni üyelik kadrosu ihdas edilmişti. Danıştay'a ihdas edilen kadroların dördü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 üyenin ise idari yargı hakimleri arasından HSK tarafından seçilmesi öngörülüyordu. HSK, üyelik seçimiyle ilgili çalışmalarını tamamladı. Yargıtay'a 100, Danıştay'a 12 yeni üye seçildi. Yeni üyelerin göreve başlamasının ardından Yargıtay ve Danıştay'da üyelerin daireleri ile iş bölümünün yeniden şekillendirilmesi bekleniyor. Kararname ile Yargıtay'a seçilen üyeler arasında, Adalet Bakanlığı, HSK ve Anayasa Mahkemesi'nde görevli hakim savcı kökenli üst düzey bürokratlar yer aldı. Yargıtay'a seçilen Adalet Bakanlığı'nda görevli hakim ve savcılar şöyle:

AYM, HSK VE YARGITAY

Adalet Bakanlığı Müsteşar yardımcıları Mustafa Erol ve Talip Bakır, Adalet Bakanlığı Genel Müdürü Feyzullah Taşkın, Adalet Bakanlığı Genel Müdür yardımcıları Fahrettin Kırbıyık, Faris Karak, Mehmet Fatih Belviranlı, Metin Tepe, Mustafa Yapıcı ve Selim Aker, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Şaban Kazdal, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Ahmet Kar, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Ekrem Çetintürk, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Müdürü Harun Mert, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı İdris Ünal, Adalet Bakanlığı Yüksek müşavirleri İbrahim Pektaş, Muharrem Ürgüp ve Serdar Mutta, Adalet Bakanlığı İç Denetçi İsmail Tamer. Kararname ile Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı Salim Küçük ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter yardımcıları Mahmut Akgün ve Yakup Dokgöz de Yargıtay üyesi seçildi. Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Ali Sandıkçı, Celal Albay, Fehmi Tosun, Haluk Beşer, Kemalettin Ünlü, Kenan Zeybek, Mustafa Yıldırım, Necip Topuz da Yargıtay üyesi oldu.

Kararname ile Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ali Doğan, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekili Sinan Sezer, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Mehmet Öztürk, Konya Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Öz, Samsun Cumhuriyet Başsavcıvekili Uğur Sürmeli de Yargıtay üyesi seçildi.

HSK BAŞKAN VEKİLİNİN KARDEŞİ DE YARGITAY'DA

Kararname uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast iddianamesini yazan Necip Topuz da Yargıtay üyeliğine atandı. Topuz, Muğla'da Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının 211 sayfalık iddianamesini hazırlamıştı. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Sabri Yılmaz da Yargıtay üyeliğine seçildi. Yılmaz'ın, HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

Yargıtay ve Danıştay'a atanan 112 üye arasında sadece üç kadın olması dikkati çekti.

ANKARA BATI BAŞSAVCISI ŞAHİN DE YARGITAY ÜYESİ

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün, darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü yakınında yakalanması ve ardından serbest bırakılması sürecinde Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı olan Ergün Şahin de Yargıtay'a üye seçilenler arasında yer aldı.

Gaziantep ACM Başkanı İbrahim İlhan, İzmir BAM Daire Başkanı Ahmet Badalı, İzmir Hakimi Orhan Balbal, Antalya BAM Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz, Antalya BAM Daire Başkanı Yunus Yılmaz, Kayseri Hakimi Cengiz Balıkçı, Yargıtay Tetkik hakimleri Çetin Akkaya, Fahrettin Koç, Şerafettin Özyürür, Bakırköy Hakimi Doğan Ağırman, Erzurum BAM Daire Başkanı Fatih Akdoğan, Samsun BAM üyesi Mehmet Asanoğlu, Antalya BAM Daire Başkanı Veli Şengün de Yargıtay üyesi seçildi.

CUMHURİYET DAVASI HAKİMİ YARGITAY'DA

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) Başkanları Abdullah Özer, Ali Öztürk, Fikret Demir, Hulusi Pur, Mustafa Karayıldız, İstanbul hakimleri Abdurrahman Orkun Dağ, Bayram Aydoğdu, İsmail Yavuz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) üyesi Ahmet Sezer; İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı Cengiz Turhan, İstanbul BAM Daire başkanları Orhan Sekmen, Mehmet Cebeci, Mustafa Taner Uyar, Nazım Durmaz, Şerafettin Saka, Yılmaz Akıncı, Yüksel Gezgin, İstanbul BAM Başkanı Hayri Kaynar da Yargıtay üyesi oldu. Yargıtay üyesi seçilen Abdurrahman Orkun Dağ, İstanbul'da Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında açılan davaya da bakıyordu.

FETÖ DAVASINI AÇAN SAVCI COŞKUN DA ÜYE SEÇİLDİ

Kararname ile Ankara'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıdaki FETÖ ve darbe soruşturmalarını yapan savcılar da Yargıtay'a üye seçildi. Yargıtay'a üye seçilenler arasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Aytekin Cenikli, Mehmet Odabaşı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun, Velihattin Eldemir de yer aldı. Savcı Coşkun, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce FETÖ lideri Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkındaki, "FETÖ Çatı" davasını açmıştı.

Ankara BAM üyeleri Bayram Şen, Hüseyin Sarıkamış, Mustafa Demirel, BAM Daire başkanları Berrin Aksoyak, Ferhan Temel, Mehmet Özdemir, Nadir Meral, Rahmi Altuntop, Şahin Çil, Ankara hakimleri Cafer Aşık, İsmail Aysal, İsmail Ulukul, Mehmet Tunç, Mustafa Çorumlu, Muzaffer Gürkanlı, Numan Kılıç, Orhan Yalmancı, Turhan Kök, Ticaret Mahkemesi Başkanı İlhan Kara, Ankara ACM Başkanı Muhammed Yavuz da üye seçildi.

MÜSTEŞAR YARDIMCISI DANIŞTAY ÜYESİ OLDU

HSK, Danıştay'a da 12 üye seçti. Üye seçilenler arasında Yargıtay'da olduğu gibi Adalet Bakanlığı bürokratlarının etkisi görüldü. Danıştay üyesi seçilenler şöyle:

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Kemal Açıkgöz, Antalya İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Aygün, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Ali Çopur, Bursa İdare Mahkemesi Başkanı Battal Öğüt, Ankara BİM Daire başkanları Fatih Terzi, Gülay Ölmez ve Şahnaz Gerek, İstanbul BİM Daire Başkanı Mustafa Arslan, Ankara İdare Mahkemesi başkanları Ömer Civri, Recep Kılıç, İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı Sami Karatekin.

Türker Karapınar