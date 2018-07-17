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10 yaşındaki çocuğu istismar eden muavinden skandal savunma

Annesi ve dedesiyle bindiği Iğdır-İstanbul otobüsünde 10 yaşındaki çocuğu uykusunda istismar ettiği ortaya çıkınca tutuklanan muavinin yargılanmasında mahkemeler güzergah tartışmasına girdi. Dava 6 aydır başlayamıyor
17 Temmuz 2018 07:30
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10 yaşındaki çocuğu istismar eden muavinden skandal savunma

Sömestr tatili için Şubat ayında Çorlu'dan annesi ve dedesi ile Iğdır'daki akrabalarının yanına giden 4'üncü sınıf öğrencisi E.A., tatil dönüşü ailesiyle bindiği İstanbul otobüsünde evli olduğu belirlenen muavin Cihat T.'nin istismarına maruz kaldı. Küçük kızın ailesinin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayetle şüpheli muavin, Iğdır'da gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine konuldu.

Annem gittiğinde...

Muavinin istismarına uğradığını belirten E.A., "Çorlu'da oturuyorduk. Iğdır'dan bindiğimiz İstanbul otobüsünde dedem 5 numaralı koltukta, annem ve ben de 25-26 numaralı koltuklarda yan yana oturduk. Dedem uzun süre bizden ayrı kaldığı için annem yanına giderek bir süre yanında oturdu. Ben de TV'de bir şeyler izledikten sonra uyudum. Uyandığımda mavi gömleğinde Cihat T. yazan çay, kahve dağıtan kişinin ellerini göğsümde gördüm. Ayıp yerimi ellemeye çalışırken tamamen uyandım. Şahıs yanıma doğru oturdu. Ben rahatsız olduğumdan yan taraftaki koltuğa geçtim. Şahıs tekrar yanıma gelip oturdu. Ben otururken ayıp yerimi elleyip, 'hoşuna gidiyor mu?' dedi. Ben de 'hayır' deyince yanaklarımdan, dudağımın kenarından öptü. Eve geldikten sonra teyzem 'neden durgunsun' diye sordu. Ben de anlattım. Ailem de durumu sizlere bildirdi" diye ifade verirken müştekinin ifadesiyle tutuklanan Cihat T. ise E.A.'nın kendisini yanlış anladığını savunarak "Amasya'ya geldiğimiz saatlerde müştekinin üstünün göbek tarafından göğse kadar açık olduğunu görünce üstünü düzeltip montla örttüm. Ben mağdurun elbisesini taytın içine sokmaya çalıştım. Mağdur da belki beni bu şekilde yanlış anladı" diye ifade verdi.

Son karar Yargıtay'da

Çorlu Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame sonrası davaya bakmayla yetkili mahkeme ise ilk duruşmada yetkisiz olduklarını belirterek olayın Amasya sınırlarında yaşandığını belirterek dosyanın Amasya'ya gönderilmesine karar verdi. Ancak Amasya'daki mahkemede yetki uyuşmazlığı olduğunu belirterek yetkisizlik kararı alınca dosya ortada kaldı. Yaşanan yetki karmaşasıyla davanın 6 aydır görülmemesini eleştiren mağdurun avukatı Bihter Mekereci,"Son dönemde iyice artan cinsel istismar ve istismar sonrası cinayet olayları ortadayken müvekkilimin yaşadığı bu ağır olayın davasının görülmemesine başlanmadı bile. Yetkisizlik kararını Yargıtay çözecek" dedi.

ÇAĞDAŞ ULUS/VATAN
Vatan
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