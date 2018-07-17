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İnşaat sektörüne kadın eli değdi

Son bir yılda inşaat sektöründe 19 bin kadın istihdam edildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nisan döneminde inşaat sektöründe çalışan kadın sayısı 78 binden 97 bine yükselirken, erkek istihdamı ise 51 bin kişi azalarak 2 milyon 58 bine düştü
17 Temmuz 2018 08:15
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İnşaat sektörüne kadın eli değdi

İnşaat sektörüne kadın eli değiyor. Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre son bir yılda inşaat sektöründe 19 bin kadın istihdam edildi. Böylece sektörde çalışan kadın sayısı 78 binden 97 bine yükseldi. Aynı dönemde sektördeki erkek istihdamı 51 bin kişi azalarak 2 milyon 109 binden 2 milyon 58 bine indi. İnşaatta son üç aydaki istihdam kaybı ise 100 bin kişiye ulaştı.

İŞSİZLİK TEK HANEYE DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nisan döneminde işsizlik yüzde 9.6 ile tek haneye düştü. Mayıs 2016'dan bu yana en düşük işsizlik oranına ulaşıldı. Öte yandan mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0.4 puan artarak yüzde 10.3 oldu. Toplam istihdamdaki payı yüzde 65'i geçen hizmet sektöründeki istihdam artışı yatay seyrederken, inşaattaki istihdam kaybının devam etmesi tarım dışı işsizlikte artışa sebep oldu. Tarım dışı istihdam 14 bin kişi azaldı.

SANAYİ İSTİHDAMI 32 BİN KİŞİ ARTTI

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre nisanda önceki döneme göre tarım ve inşaat sektörlerinde istihdam azalırken sanayi ve hizmetlerde arttı. Sanayi istihdamı 32 bin, hizmetler istihdamı 6 bin kişi artarken, tarımda 20 bin, inşaatta ise 52 bin kişi azaldı.
Habertürk
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