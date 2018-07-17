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TMSF 3 yıl daha kayyum atayacak

TMSF, terörle bağlantılı şirketlere 3 yıl daha kayyum atayabilecek. Kamudan ihraçlar 3 yıl daha devam edecek. Görevden uzaklaştırılan ve açığa alınan personele savunma hakkı verilecek
17 Temmuz 2018 08:20
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TMSF 3 yıl daha kayyum atayacak

OHAL uygulaması 18 Temmuz'da sona eriyor. AK Parti, OHAL sonrası süreçte terörle mücadelenin zaafa uğramaması için bir kanun teklifi hazırladı.

Teklifin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, terör örgütlerine aidiyet, iltisak veya irtibat nedeniyle TMSF'nin OHAL süresince kayyum atanmasına ilişkin hüküm, 3 yıl daha devam edecek.

TMSF'NİN İŞLEYİŞİ DEVAM EDECEK

Olağanüstü Hal döneminde yürürlüğe konulan ve TMSF'nin işleyişi ile görev, hak, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen kanun hükümleri, Fonun kayyum atandığı dosyalar bakımından ceza soruşturması veya kovuşturması kesinleşinceye ya da satış veya tasfiye işlemleri tamamlayıncaya kadar uygulanacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, şirket yönetimi için kayyum tayiniyle ilgili maddesi uyarınca kayyum atanan şirketlerde ortaklık pay ve haklarına ilişkin olarak, soruşturmanın başladığı tarihten TMSF'nin kayyum olarak atandığı tarihe kadar şirket ortakları tarafından yapılmış olan devir ve temlik işlemleri muvazaalı kabul edilerek geçersiz sayılacak ve ticaret sicilinden resen terkin edilecek.,

KAMUDAN İHRAÇLAR 3 YIL DAHA DEVAM EDECEK

Teklifle, OHAL döneminde doğrudan KHK ile ihraç edilip Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurusu kabul edilenler hakkında uygulanacak usul hükümlerinin bir kısmı yeniden belirleniyor.

Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar Devlet Personel Başkanlığına bildirilirken, yapılan düzenlemeyle karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için YÖK'e bildirilecek.

İhraç edilenlerin savunması alınacak

Teklifle, OHAL döneminde doğrudan KHK ile ihraç edilip Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurusu kabul edilenler hakkında uygulanacak usul hükümlerinin bir kısmı yeniden belirleniyor.
Karar
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