Dünya siyasetinde tarihi kırılma

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan, Putin'in geç gelmesi nedeniyle bir saat gecikmeli başlayan zirve, yaklaşık 4 saat sürdü. İki saat 10 dakika süren Trump ve Putin'in baş başa yaptığı görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşme sırasında salonda Putin ve Trump dışında sadece çevirmenlerinin bulunduğu belirtildi.

Trump, bu sırada gazetecilere yaptığı açıklamada baş başa görüşmeyi 'iyi bir başlangıç' olarak niteledi. Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan zirvede, ABD-Rusya ilişkileri, ABD seçimlerine müdahale iddiası, Suriye, nükleer silahsızlanma, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri, Kırım'ın ilhakı ve Kuzey Kore gibi konuların ele alındı. Trump, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "ABD'nin yıllardır süren ahmaklığı ve akılsızlığı, şimdi de cadı avı nedeniyle Rusya ile ilişkiler hiçbir zaman bu kadar kötü olmamıştı" ifadelerini kullanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Trump'ın mesajına yanıt olarak sosyal medyadaki resmi hesabından "Katılıyoruz" ifadesini paylaşmıştı. Zirvenin, hem Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine ilişkin soruşturmanın 12 Rus istihbarat görevlisi hakkında iddianame hazırlanması sonucu yoğunlaşması hem de ABD ile geleneksel müttefiki Avrupa ilişkilerinin kötüleştiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Rusya ve ABD heyetlerinin katılımıyla devam eden görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

İlişkiler 4 saat önce düzeldi:

Başkan Trump, Rus liderle görüşmelerinde sorunların ancak birbirini muhatap alma ve diplomasi ile çözülebileceğini teyit ettiklerini belirtti. ABD-Rusya ilişkilerinin hiç olmadığı kadar kötü olduğunu, ama 4 saat önce zirveye girmeleriyle bunun değiştiğini dile getirdi. Rusya ile ilişkilerin kötü olmasından ABD'nin aptallığının sorumlu olduğuna dair tweetinin hatırlatılması üzerine ABD Başkanı ilişkilerin kötü olmasından her iki ülkeyi de sorumlu tuttuğunu, her iki tarafın da hatalar yaptığını söyledi.

Soğuk Savaş geride kaldı:

Basın toplantısında Soğuk Savaş'ın çok uzun süre önce sona erdiğini, ikili ilişkilerdeki zorluklar için objektif bir gerekçe bulunmadığını söyleyen Rus lider, iİki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinerek "Başkan Trump ile Rus ve amerikan ticaretinin en önemli isimlerini bir araya getirmek konusunda hemfikir olduk" ifadelerini kullandı.

Putin iyi bir rakip:

Putin'in iyi bir rakip olduğunu ve bunun bir iltifat olduğunu söyleyen Trump, Almanya'nın Rusya ile Kuzey Akımı 2 projesini Başbakan Angela Merkel ile güçlü bir dille konuştuğunu ve ABD'nin enerji alanında artık çok büyük bir rakip olduğunu dile getirdi. Rus lider de , Trump'ın Kuzey Akımı 2 konusunda kendisine endişelerini ilettiğini belirterek "Başkan Trump bu konudaki endişelerini dile getirdi ancak biz bu transitin devam edeceğini, hatta önümüzdeki yıl uzatılabileceğini söyledik" ifadelerini kullandı.

İran konusunda rahatsızız:

Putin, görüşmesi sırasında ABD tarafına Washington'un Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çıkmasından duydukları rahatsızlığı doğrudan dile getirdiklerini kaydetti. Rus lider, "ABD tarafı tutumumuzu gayet iyi biliyor, tutumumuzda bir değişiklik olmadı. İran'ın nükleer anlaşma sayesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından en fazla denetlenen ülke oldu" diye konuştu.

Ruslar Trump'a sempati duyacak:

Putin, Trump'ın Rusya ile ilişkilerin normalleştirilmesi gerektiğini söylemesinin ardından Rus toplumunun ABD Başkanı'na sempati duymaya başladığını ve bunun doğal bir şey olduğunu vurguladı.

Trump hakkında istihbarat sağlamadık:

Putin, Rusya'nın Trump'ın Moskova gezisi sırasında hakkında bilgi topladığına ilişkin iddialarla ilgili olarak da "Bizim Trump'la ilgili olarak Moskova ziyareti sırasında gizli belgeler topladığımıza ilişkin söylentiler duyuyorum ancak Trump'ın o dönemde Moskova'da olduğundan haberim bile yoktu" ifadelerini kullandı.

FBI CADI AVINDA

2016 ABD seçimlerinde Rusya'nın müdahalesi iddiasının Demokrat Parti'nin komplosu olduğunu savunan Trump, konuyu Putin'e doğrudan açtığını, Rus liderin bu konuda ilginç bir fikri olduğunu aktardı. Hillary Clinton'ı adil şekilde yendiğini vurguladı. Buna niye kimsenin inanmadığı sorusu üzerine Trump Demokratların seçimi kaybettiğini, Cumhuriyetçilerin iyi mücadele ettiğini ve muhteşem iş çıkadığını vurguladı. ABD başkanlık seçimlerine Rusya ile işbirliğinin yüz binlerce hayatı kurtarma potansiyeli bulunduğunu vurguladı. Rusya'nın müdahalesiyle ilgili soruluru Putin de "Rusya hiçbir zaman Amerika'nın iç işlerine karışmamıştır ve asla karışmayacaktır. Bu konuda spesifik bir materyal varsa bunları birlikte incelemeye hazırız" dedi. Bir soru üzerine Helsinki zirvesinde Putin'in ABD seçimlerine müdahale iddiasını çok güçlü bir dille reddettiğini aktaran Trump, ABD'de seçime müdahaleyle itham edilen 12 Rus ajan konusunda Putin'in Rusya ile işbirliği içinde soruşturma yapılması önerisinin inanılmaz bir teklif olduğunu vurguladı. Öte yandan FBI'ın bu konudaki soruşturmasının bir rezlet olduğunu ve tam bir cadı avı oluşturduğunu dile getirdi.

SURİYE KONUSUNDA TOP ABD'DE

Putin, Rusya ve ABD'nin Suriye'de çözümün liderliğini üstlenebileceğini söyleyerek, "Suriye'de barış ve uzlaşının tesis edilmesi görevinin yerine getirilmesi iki ülke arasındaki ortak başarılı çalışmanın örneği olabilir" dedi. Suriye'deki gelişmeleri istişare ettiklerini kaydeden Putin, Golan Tepeleri'ndeki durumun 1974'te İsrail ve Suriye arasında yapılan anlaşmaya uygun hale getirilmesi çağrısında bulundu. Putin'in Suriye konusunda İsrail'in güvenliğine yardımcı olduğunu dile getiren Trump, IŞİD'in yok edilmesiyle gelinen noktada Rusya'dan da yardım aldıklarını, İsrail'in güvenliğinin de önemli olduğunu kaydetti. Suriye ile ilgili korkunç fotoğraflar gördüğünü, Suriyelileri kamplara yerleştirme ve insani yardım ulaştırmaya yardımcı olmak istediklerini belirten Trump, bir soru üzerine ABD ile Rusya'nın askeri yetkililerinin, ordularının iyi anlaştığını, aralarında siyasilerden daha iyi anlaştıklarını ve Suriye'de koordinasyon yaptıklarını söyledi. Putin, gazetecilerin kendisine 'Suriye'de topun kimde olduğunu' sorması üzerine "Top artık ABD'de" diyerek ABD Başkanı Trump'a futbol topu hediye etti.