İşsizlik oranı 24 ay sonra tek haneye düştü

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 9,6 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 201 bin kişi azalışla 3 milyon 86 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,9 puan düşerek yüzde 9,6 oldu. Böylece işsizlik oranı, Mayıs 2016'dan sonra yeniden tek haneye geriledi. İşsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre ise 0,5 puan azaldı.

Nisan ayında tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 11,4 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2,9 puanlık azalışla yüzde 16,9'a geriledi. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda da 0,9 puan azalarak yüzde 9,8 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artışla yüzde 47,9 oldu.

Mayıs 2016'da yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşen ve Haziran 2016'da yüzde 10,2 olarak hesaplanan işsizlik oranı, 24 ay sonra tek haneye indi. İstihdam edilenlerin sayısı nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artışla yüzde 47,9 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 15 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 868 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3'ü tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7,4'ü inşaat, yüzde 54,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Nisanda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı.

İş gücü, geçen yılın aynı dönemine göre 651 bin kişi artarak 32 milyon 95 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 72,4, kadınlarda ise 0,6 puanlık artışla yüzde 34 oldu. Nisanda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azalarak yüzde 33,3 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,4 olarak hesaplandı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 34 bin kişi azalarak 28 milyon 818 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan azalarak yüzde 47,6 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 103 bin kişi artarak 3 milyon 291 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 10,3 olarak kayıtlara geçti. Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 53,1 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 20 bin kişi, inşaat sektöründe 52 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 32 bin ve hizmet sektöründe 6 bin kişi arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞLER İYİ

Geçen yıl Nisan ayında 2 milyon 187 bin kişinin çalıştığı inşaat sektöründe bu yıl aynı ayda 2 milyon 155 bin kişi çalışmaya devam ediyor. Mart ayından Nisan ayına inşaat sektöründe çalışan sayısının 86 bin kişi artış gösterdiği hesaba katıldığında, sektörde inşaat yapımının hala hızla devam ettiği anlaşılıyor. Sanayi sektöründe ise istihdam nerede ise istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor. Geçen yıl Nisan ayında 5 milyon 372 bin kişinin çalıştığı sektörde bu yıl aynı ayda 5 milyon 650 bin kişi çalışıyor. Son bir yılda 278 bin ek istihdam oluşturan sanayi sektörü, son bir ayda da 32 bin ek istihdam artışı ile ekonomideki ağırlığını korumuş oldu.

TEK HANE İÇİN 1,1 MİLYON İŞ GEREKTİ

Mayıs 2016'da işsizlik oranı yüzde 9,4 seviyesindeyken bir işte çalışanların sayısı ise 27 milyon 867 bin kişiydi. Aradan 24 ay geçti ve işsizlik oranı nihayet tek haneye indi. Ama bu sefer çalışan sayısı 29 milyon 009 bin kişiye yükselmiş oldu. Kısacası 24 ay sonra işsizlik ornanının tek haneye düşmesi için 1 milyon 142 bin kişinin iki yılda iş bulması gerekti. Mayıs 2016'da işsizlik oranı yüzde 9,4 seviyesindeyken 2 milyon 895 bin işsiz vardı. Oysa Nisan 2018'de işsizlik oranı yüzde 9,6'ya düştü ama işsiz sayısı 191 bin kişi artarak 3 milyon 086 bin kişiye çıkmış oldu.

MEVSİMSEL ETKİ GİDİNCE İŞSİZLİK ARTIYOR

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, işsizlik oranın yüzde 9,6 ile iki yıl sonra ilk kez tek haneye gerilediğini kaydetti. Turşucu, aynı veriye mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak bakıldığında işsizlik oranının yüzde 9,9'dan yüzde 10,3 seviyesine yükseldiği ifade ederek şunları kaydetti: "Arındırılmış verilerde işsizlik oranı son dört aydır yüzde 9,9 seviyesinde seyrediyordu. Aynı şekilde istihdamda da azalma var. Bu bize manşet verideki düşüşün mevsimsel etkilerden oluştuğunu göstermekte. Turizm sektörünün bunda etkisi büyük olduğu düşünülebilir. Sezonun sona ermesinin ardından mevsim etkisi azalabilir. Ancak nihayete bakıldığında somut olarak son bir yılda 852 bin kişiye istihdam sağlandı ve işsizlik oranı tek haneye geriledi."