1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oktar'ın adliye köstebeği yakalandı

Adnan Oktar suç örgütünün adliyedeki köstebekleri tespit edilerek yakalandı. Örgütle bağlantılı İstanbul'da görevli bir tapu müdürü de gözaltına alındı. Oktar örgütüne yönelik operasyonda alınan son şüpheli İstanbul Gömlekleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alp Ünlü oldu
17 Temmuz 2018 08:30
Yazdır
Oktar'ın adliye köstebeği yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 187'ye yükseldi. Adnan Oktar'a bilgi sızdırdıkları belirlenen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları O.Ö. ve O.U.'nun gözaltına alınmasının ardından, kamu görevlisi olarak bir tapu müdürü, bir mübaşir ve bir katibin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Örgütle bağlantılı oldukları belirlenen adliye çalışanlarının nasıl bir faaliyet izledikleri ile ilgili henüz bilgi verilmedi.

MEHMET ALP ÜNLÜ GÖZALTINDA

Adliye ve emniyette işbirlikçileri olduğu tespit edilen Oktar örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan son şüpheli ise İstanbul Gömlekleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alp Ünlü oldu. MASAK raporu sonrası el konulan 86 şirketten biri olan İstanbul Gömlekleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Ünlü'nün, dün sabah saatlerinde evinden gözaltına alındığı belirtildi. Temeli 1956 yılında atılan İstanbul Gömlekleri A.Ş., Türkiye tekstil sektörünün kalbi konumunda olan Fatih Yeşildirek'de bulunuyor.

Villa kaçak

Operasyon kapsamında, Üsküdar'da 3 dönüm arazi üzerine 200 metrekare imar izni bulunan villanın Adnan Oktar ve örgütü tarafından kullanıldığı sırada, ruhsatsız ve izinsiz olarak tadilata alınarak büyütüldüğü belirlendi. Ekipler yaptığı incelemede villaya ek olarak yeni odalar ve bunları birbirine bağlayan gizli koridorlar tespit etti. Ekiplerin, kaçak yapılan bölümlerin yıkılması için Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve belediye ekiplerine bilgi verdiği öğrenildi.

Her yerde aranıyor!

Örgütün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş ise 7 gündür firari ve her yerde aranıyor. 30 yıldan bu yana Adnan Oktar'ın yanında bulunan ve sağkolu olarak gösterilen Yavaş'ın yurt dışına çıkış yapmadığı, Türkiye'deki ikametlerinde ise bulunamadığı belirtildi. Bilim Araştırma Vakfı eski başkanı olan Yavaş'ın, küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan arandığı belirtilmişti. A9 kanalında da aktif görev alan Tarkan Yavaş'ın, Adnan Oktar'ın tüm sırlarına vakıf olduğu ifade ediliyor.

Hamdi Koçoğlu

Yeni Şafak
Bu haber 5,096 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kırmızı ışıkta geçen yandı! Yargıtay'dan emsal karar
17 Temmuz 2018 10:35		 Eren'in katillerinin cenazesine katılan vekillere soruşturma
17 Temmuz 2018 10:02
Sahte polisler birbirini dolandırdı
17 Temmuz 2018 09:35		 İzmir'de garip kaza! Sürüklenen otomobil eve girdi
17 Temmuz 2018 09:00
Yaşlı adamı döve döve parasını alan şahıs tutuklandı
17 Temmuz 2018 08:55		 Malatya'da otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı
17 Temmuz 2018 08:05
Bodrum'da yangın korkuttu
17 Temmuz 2018 07:45		 10 yaşındaki çocuğu istismar eden muavinden skandal savunma
17 Temmuz 2018 07:30
'Ellerinde çok uzun yıllardır büyük bir arşiv var '
17 Temmuz 2018 06:20		 Edremit'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
16 Temmuz 2018 22:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu kararıyla göreve geri dönüşte iki yeni düzenleme
AK Parti seçimler için 'bölgesinde sevilen yeni yüzler' arıyor
Yeni atamalarla yüksek yargıda FETÖ önlemleri
OHAL sonrası dönemde gözaltı süreleri
Mahremlerin hepsi ankesörcü
Hayvan sayısı artsa da Kurban'da zam bekleniyor
Bakanlara üç yıl 'patron' yetkisi
Devlete yeni format
DDK'nın ilk görevi FETÖ
Oktar'ın adliye köstebeği yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
supporters 4
novak djokoviç 1
soul kitchen 1
kasıt 4
Kylian Mbappe 2
2018 dünya kupası 2
intizar'ın bağlı olduğu şirketten kovulması 6
mini etekli kız yüzünden otobüsün kaza yapacağını söyleyen dayı 2
biz ligde öndeyken play-off sistemini getirdiler 3
wells fargo 1
SON İLANLAR
Aydın Karacasu Mes. Tek. Ana. Lis 1 İşçi Alım İlanı
Aydın İş Kurumu Müdürlüğü 4 İşçi Alacak
Didim Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı 35 İşçi Alacak
Aydın Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kemer Belediyesi 10 İşçi Alacak
Antalya Falez Yönetim Dnş, 2 İşçi Alacak
TÜBİTAK ULAKBİM 7 İşçi Alacak
TÜBİTAK BİLGEM Personel Alım İlanı
Sincan Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam