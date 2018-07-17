Oktar'ın adliye köstebeği yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınanların sayısı 187'ye yükseldi. Adnan Oktar'a bilgi sızdırdıkları belirlenen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları O.Ö. ve O.U.'nun gözaltına alınmasının ardından, kamu görevlisi olarak bir tapu müdürü, bir mübaşir ve bir katibin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Örgütle bağlantılı oldukları belirlenen adliye çalışanlarının nasıl bir faaliyet izledikleri ile ilgili henüz bilgi verilmedi.

MEHMET ALP ÜNLÜ GÖZALTINDA

Adliye ve emniyette işbirlikçileri olduğu tespit edilen Oktar örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan son şüpheli ise İstanbul Gömlekleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Alp Ünlü oldu. MASAK raporu sonrası el konulan 86 şirketten biri olan İstanbul Gömlekleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Ünlü'nün, dün sabah saatlerinde evinden gözaltına alındığı belirtildi. Temeli 1956 yılında atılan İstanbul Gömlekleri A.Ş., Türkiye tekstil sektörünün kalbi konumunda olan Fatih Yeşildirek'de bulunuyor.

Villa kaçak

Operasyon kapsamında, Üsküdar'da 3 dönüm arazi üzerine 200 metrekare imar izni bulunan villanın Adnan Oktar ve örgütü tarafından kullanıldığı sırada, ruhsatsız ve izinsiz olarak tadilata alınarak büyütüldüğü belirlendi. Ekipler yaptığı incelemede villaya ek olarak yeni odalar ve bunları birbirine bağlayan gizli koridorlar tespit etti. Ekiplerin, kaçak yapılan bölümlerin yıkılması için Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve belediye ekiplerine bilgi verdiği öğrenildi.

Her yerde aranıyor!

Örgütün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş ise 7 gündür firari ve her yerde aranıyor. 30 yıldan bu yana Adnan Oktar'ın yanında bulunan ve sağkolu olarak gösterilen Yavaş'ın yurt dışına çıkış yapmadığı, Türkiye'deki ikametlerinde ise bulunamadığı belirtildi. Bilim Araştırma Vakfı eski başkanı olan Yavaş'ın, küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan arandığı belirtilmişti. A9 kanalında da aktif görev alan Tarkan Yavaş'ın, Adnan Oktar'ın tüm sırlarına vakıf olduğu ifade ediliyor.

Hamdi Koçoğlu