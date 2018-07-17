Yaşlı adamı döve döve parasını alan şahıs tutuklandı

İstanbul Taksim'de gündüz saatlerinde sokakta yaşayan yaşlı bir vatandaşın 120 TL'sini döve döve aldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çeken 28 yaşındaki garson Umut Mehmet Gezer, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "Yağma" suçundan tutuklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Umut Mehmet Gezer, emniyette verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Taksim meydanda alkol alırken yaşlı sakallı bir adam yanıma geldi ve tanıştık. Konuşurken alkollü olduğu için o arada bana küfür etti. Biz tartışınca polis geldi ayırdı. Üzerimi arayıp bıraktılar. Metroya binmek için istasyona inerken aynı adamı tekrar gördüm. Kendisine, 'Uyuşturucu kullandığımı polise neden söyledin' dedim. Küfür etti. Ben de ona vurunca yere düştü. Elinde bulunan poşetteki bozuk paralar yere döküldü. Paraları topladım 30-40 TL civarı para olduğunu hatırlıyorum. Adamı gasp etmek gibi bir niyetim yoktu. Yaklaşık 1 yıldır bonzai kullanırım. Tedavi olmak istiyorum. Yaşanan olaydan ötürü çok pişmanım. Polisler babama beni sormuşlar. Ben kendim polise teslim oldum."