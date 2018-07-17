Hayvan sayısı artsa da Kurban'da zam bekleniyor

Kurban Bayramı'na bir aylık bir süre kaldı. Bir tarafta dini görevlerini yerine getirecek olan vatandaşlar, bu yıl için fiyatların hangi aralıklarda olacağını merak ediyor. Öbür tarafta ise besiciler; artan döviz kurundan dolayı maliyetleri yükseltmesi nedeniyle bu durumun fiyatlara nasıl yansıyacağını bekliyor. Talep ile fiyat dengesi arasında gidip gelen besiciler, zam oranını yeteri kadar fiyatlara yansıtılmamasından şikayetçi. Bu yıl kurbanlık hayvan fiyatlarının enflasyona paralel olarak yüzde 10 civarında zamlanacağı beklentisi dillendiriliyor.

HAYVAN VARLIĞI %13 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki hayvan varlığı istatistiklerini yılda bir açıklıyor. TÜİK'in 7 Şubat 2018 tarihinde açıkladığı 2017 Yılı Hayvansal Üretim İstatistiklerine göre; Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,2 artarak 16 milyon 105 bin baş olarak gerçekleşti. Büyükbaş hayvan varlığının yüzde 99'unu oluşturan sığır sayısı yüzde 13,2 artarak 15 milyon 944 bin başa çıktı. Manda sayısı yüzde 13,6 artış ile 161 bin 439 baş olarak gerçekleşti. Küçükbaş hayvan sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre %7,2 oranında artarak 44 milyon 312 bin baş olarak gerçekleşti. Bunun 33,6 milyonu koyun, 10,6 milyonu ise keçiden oluşuyor.

ESK'NIN İTHAL HAZIRLIĞI VAR

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği ve Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan; Türkiye'de son 10 yılda ortalama 800 bin büyükbaş, 2,5 milyonda küçükbaş hayvan kesildiğini ifade etti. Bu yılki Kurban Bayramı'nda da kesilmese beklenen hayvan sayısının bu civarda olacağını belirten Ahmet Yücesan, ihtiyaç duyulması halinde Et ve Süt Kurumu'nun tedbir olarak 100 bin ithal kurbanlık hayvan hazırlığı yaptığı bilgisini paylaştı.

Fiyat aralığının nasıl olacağını sormamız üzerine Yücesan, "Canlı büyükbaş hayvanın kilogram fiyatının 25-26 lira, küçükbaşın ise; 28-29 lira olacağını düşünüyoruz" dedi.

%10 ZAM BEKLENİYOR

Geçen yıla oranla yüzde 10'luk bir fiyat artışı olduğunun altını çizen Yücesan, toplam hayvancılık üretimine bakıldığında maliyetlerde yüzde 35'lik bir artış olduğunu savundu. Yücesan, "Besici girdilerinin birçoğunu dövizle karşılıyor. Yakıt, ithal ilaç, veteriner harçlarıyla tedarik yapıldığı için dövizdeki artış ister istemez maliyetleri arttırıyor. Geçen seneden bu seneye üreticinin maliyetlerine yüzde 35'lik bir artış yansıdı" ifadelerini kullandı. Üreticinin yüzde 35'lik maliyetinin yalnızca yüzde 10'nunu fiyatlara yansıttığını savunan ETBİR Başkanı Yücesan, "Çünkü fiyat baskısı var, tüketicinin alım gücü ve piyasa koşulları bir araya geldiği zaman fiyatlar yukarı çıkamıyor" değerlendirmesinde bulundu. Fiyatların son gün düşeceği beklentisinin de yanlış olduğunu ifade eden Yücesan, "Son güne bırakmak riskli. Bazen hayvan kalmıyor bazen de vatandaş yüzde 30 daha pahalı almak zorunda kalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

SAĞLIK İÇİN TOPLU KESİM ŞART

ETBİR olarak alıcıya tavsiyelerinin toplu kurban kesim noktalarını tercih etmelerini olduğunu aktaran Yücesan, şunları kaydetti: "Vakıf, belediye, çeşitli kurum ve kuruluşlar toplu kesim yapıyor. Bu noktalarda hayvana hem canlı muayene yapılıyor hem de kesimden organların muayenesi yapılarak herhangi bir hastalık taşıyıp taşımadığı tespit ediliyor. Dolayısıyla tüketimdeki risk ortadan kalkmış oluyor."

Vekalet için erken

Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise, henüz pazarlara hayvanların gelmemesine dikkati çekerek; biraz daha sabırlı olmak gerektiğini söyledi. Bazı kurum ve kuruluşların aceleci davranarak fiyat açıklamalarında bulunduğuna işaret eden Yalçındağ, "Vekalet yoluyla kurban hizmeti vereceklerini ifade ediyorlar. Söyledikleri para bir tarafa bunun kilosu kaç para, kaç kilogramlık hayvan gibi soruların yanıtı yok. Fiyatlar henüz kesinleşmeden bu tarz açıklamaları doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Diyanet hisse bedelinde zam yok

Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada bu yıl vekalet yoluyla kestirilen kurbanlıkların hisse bedellerini açıkladı. Açıklamada kesim bedellerinde yurt içi kurban fiyatına zam yapılmayacağı duyuruldu. Kurban kesim bedelleri ise yurt içinde 850 lira, yurt dışında ise 600 lira olarak belirlendi.

Arzu Kurum