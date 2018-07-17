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İzmir'de garip kaza! Sürüklenen otomobil eve girdi
İzmir'de kontrolden çıkan servis aracı, ortalığı birbirine kattı. Servis aracının çarpıp önünde sürüklediği iki otomobilden biri eve girdi
SERVİS ARACI KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza, Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis aracı, kontrolden çıkıp, siyah renkli otomobile çarptı.
OTOMOBİL, EVE MİSAFİR OLDU
Servis aracı, siyah renkli otomobilin çarptığı park halindeki 35 DYA 32 plakalı otomobili de önüne katarak metrelerce sürükledi. 35 DYA 32 plakalı otomobil, bir evin duvarını yıkıp oturma odasına girdi.
BÜYÜK ÇAPTA HASA
Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, duvarı yıkan otomobil kullanılmaz hale geldi, evde ise büyük çapta hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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