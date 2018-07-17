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Pensilvanya'ya VIP servisin yolu Beyaz Saray'a çıktı

FETÖ elebaşını ziyarete gidenlere VIP taşımacılık yapan şirketin Beyaz Saray'a da aynı hizmeti verdiği ortaya çıktı
17 Temmuz 2018 09:15
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Pensilvanya'ya VIP servisin yolu Beyaz Saray'a çıktı

FETÖ'nün elebaşını ziyarete ABD'ye gidenleri havalimanından alarak Pensilvanya'ya götüren VIP servis şirketi Danaro Limousines'in aynı zamanda Beyaz Saray'a hizmet verdiği belirlendi. ABD Başkanı'nın misafirlerine de hizmet veren şirketle ilgili bir başka çarpıcı detay ise CEO'sunun FETÖ'cü olması. Türk olan ancak ABD vatandaşlığına geçen James Cem Otun'un CEO koltuğunda oturduğu şirket 321 10 TH Street, Carlstadt New Jersey adresinde faaliyet gösteriyor.

MİLİTANLARA İSTİHDAM

Türkiye'den ABD'ye giden örgüt üyesi öğrenciler de istihdam ediliyor. Birçoğu okulu bitirdikten sonra da mezun oldukları alanda değil, Danaro Limousines şirketinde şoför ya da başka departmanlarda çalışmaya devam ediyor.

Neslihan KESKİN
Akşam
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