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DDK'nın ilk görevi FETÖ

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı çalışan ve yeni dönemde yetkileri genişletilen Devlet Denetleme Kurulu'nun ilk gündemi FETÖ olacak. Erdoğan'ın, "hücrelerini keşfedeceğiz" mesajı verdiği FETÖ yapılanmasının ortaya çıkarılmasında DDK aktif rol alacak. Denetimde, "tek çatı" haline gelen DDK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda hem devam eden FETÖ davalarını takip edecek hem kamu kurumlarındaki örgüt yapılanmasını ele alacak. Kamudan uzaklaştırma yetkisi de verilen DDK, soruşturmalara paralel olarak genişletecek
17 Temmuz 2018 09:20
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DDK'nın ilk görevi FETÖ

DDK'ya son yayımlanan 5 no'lu Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle denetimde yeni yetkliler verildi. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun da bünyesine dahil edildiği DDK, bu kapsamda yargı organları dışındaki TSK dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yapabilecek.

Hücrelere odaklanacak

DDK'nın ilk ve en önemli görevi OHAL'in de kalkması ile birlikte Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda FETÖ yapılanması olacak. FETÖ'nün devlet yapılanması, dava süreçlerini detaylı izleyen DDK uzmanları denetimde, "tek çatıya" geçilmesinin ardından soruşturmalarına da hız verecek. Uzmanlar, darbecilerin savunmalarını, ifadelerdeki çelişkileri ve kendi analizlerini raporlaştırarak analiz edecek. DDK, MİT ve emniyet ile birlikte bu yapılanmaya dair de çalışma yapacak.

FETÖ'nün finans ayağının, uluslararası bağlantılarının ve devlete verdiği zararların tüm açıklığıyla ortaya çıkarılması için de çalışma gerçekleştirecek olan DDK, kapsamlı bilgilendirmeleri de belli zaman aralıklarıyla Erdoğan'a yapacak. Erdoğan, önceki günkü konuşmasında, "Şunu unutmayın bu FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız" demişti.Başkan ve sekiz üyeden oluşan DDK'da yeni dönemde Kurul Sekreterliği, denetim ve soruşturma grupları ile bağlı birimler de oluşturulacak. Denetçiler en az 5 yıllık tecrübesi olan hakim, savcı, kaymakamlar, uzmanlar, müfettişler, bilişim uzmanları, mühendisler, öğretim elemanları arasından seçilecek. "Denetim ve soruşturma grupları" bir kurul üyesinin başkanlığında gerekli görülen sayıdaki denetçiden oluşacak.

Rapor hazırlayacak

Kurul Başkanı ihtiyaç duyacağı sayıda denetim ve soruşturma grubu oluşturabilecek. DDK, FETÖ'nün yurtdışı yapılanması için uluslararası kuruluş ve örgütlerde de inceleme yapabilecek. Uzmanlar yeni dönemde kurumların her kademesindeki yazışmaları, gizli veya açık her türlü bilgiyi, kayıtları, envanteri incelemeye de yetkili olacak.

Bu konuda tam yetkiyle donatılan DDK, gerekli görülen durumlarda bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan yetkililerle görüşme de yapabilecek. Uzmanların talep ettiği bilgi ve belgelerin hemen gönderilmesi zorunlu olacak. Kurumların yürüttüğü denetim faaliyetlerine el koyabilecek olan DDK, tüm bilgi ve belgeleri de devralıp ayrı bir inceleme de yapabilecek. Soruşturma raporları kurulda görüşülmeden önce Kurul Başkanı tarafından ilk önce Cumhurbaşkanı'na sunulacak. DDK, çalışmalar sonucunda denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme, soruşturma ve disiplin raporu hazırlayacak.

DDK'ya personel takviyesi gündemde

Devlet Denetleme Kurulu, bünyesinde görev yapan uzmanlar ile Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun kapatılması sonucu gelen personel ile birlikte yeni uzmanları da alabilecek. DDK'nın yeni alacağı uzmanlardan bazılarının askeri yapılanmayı iyi bilen uzmanlar olabileceği de belirtiliyor. DDK'nın uzmanlarının yanı sıra kurumlardan, "denetlemeye yardımcı" olacak ve ilgili konuda uzman personel ve bilirkişiler de görevlendirebilecek. Kurullarda görev alacak personel görev süresi bitince yine eski kurumunda görev yapmaya devam edecek.

Kıvanç El
Anadolu Ajansı
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