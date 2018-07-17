1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DDK, sendikaları da denetleyebilecek

Bugüne kadar hiçbir kurum tarafından incelenemeyen ve denetlenemeyen kamu tüzel kişiliğine haiz kurumlardan birisi olan sendikalar Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetlenebilecek.
17 Temmuz 2018 09:15
Yazdır
DDK, sendikaları da denetleyebilecek

5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine (CBK) göre doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olan DDK'nin, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı ve ilgili kuruluşları, meslek örgütlerini ve işçi ve işveren örgütlerini, dernekleri ve vakıfları denetleyebilecek.

Kararnameye göre DDK sendika, meslek örgütü, vakıf ve derneklerde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek.

Devlet Denetleme Kurulu ayrıca cumhurbaşkanı tarafından verilecek "diğer işleri" yapmakla yükümlü olacak.

Kurul denetleyeceği kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi (gizli veya açık) hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın isteyebilecek.

Denetlenen kuruluş bu bilgi ve belgeleri istenen yere getirmekle yükümlü olacak.

Kurul, Kararnamenin 6. maddesine göre, denetleme sırasında sendikadaki her kademe ve rütbedeki görevli için görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilecek.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 2,275 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
POMEM eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı
17 Temmuz 2018 09:46		 Bedelli lobisinin ablasından yeni açıklama
17 Temmuz 2018 09:43
DDK'nın ilk görevi FETÖ
17 Temmuz 2018 09:20		 Belediye şirketlerindeki özel güvenlik hizmeti nasıl olacak?
17 Temmuz 2018 09:02
OHAL sonrası dönemde gözaltı süreleri
17 Temmuz 2018 08:39		 TMSF 3 yıl daha kayyum atayacak
17 Temmuz 2018 08:20
Kazaya yapan trenin normal sefere dönmesi için 2 milyon ton yük gerek
17 Temmuz 2018 07:40		 OHAL kalksa bile, kurumlar Bank Asya bilgisi isteyebilecek
16 Temmuz 2018 20:57
Başasistanlık sınavı için 1.527 kadro ilan edildi
16 Temmuz 2018 20:41		 FETÖ ile mücadele edenler yüksek yargıç oldu
16 Temmuz 2018 16:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu kararıyla göreve geri dönüşte iki yeni düzenleme
AK Parti seçimler için 'bölgesinde sevilen yeni yüzler' arıyor
Yeni atamalarla yüksek yargıda FETÖ önlemleri
OHAL sonrası dönemde gözaltı süreleri
Mahremlerin hepsi ankesörcü
Hayvan sayısı artsa da Kurban'da zam bekleniyor
Bakanlara üç yıl 'patron' yetkisi
Devlete yeni format
DDK'nın ilk görevi FETÖ
Oktar'ın adliye köstebeği yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fıstık ezmesi 1
kolinda grabar kitarovic 3
arı sokması 5
ece erken'in kendisini sansürlemesi 4
marco polo 4
bir incecik duman tüter bacadan 2
luka modric 1
ölümlü dünya 1
söylesen söz söylemesen dert olur 1
eeh yeter be 2
SON İLANLAR
Aydın Karacasu Mes. Tek. Ana. Lis 1 İşçi Alım İlanı
Aydın İş Kurumu Müdürlüğü 4 İşçi Alacak
Didim Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı 35 İşçi Alacak
Aydın Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kemer Belediyesi 10 İşçi Alacak
Antalya Falez Yönetim Dnş, 2 İşçi Alacak
TÜBİTAK ULAKBİM 7 İşçi Alacak
TÜBİTAK BİLGEM Personel Alım İlanı
Sincan Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam