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Dolar güne 4,84 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
17 Temmuz 2018 09:25
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Dolar güne 4,84 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 4,8400 4,8420
Avro 5,6750 5,6770
Sterlin 6,4120 6,4190
ANKARA
ABD Doları 4,8120 4,8520
Avro 5,6400 5,6900
Sterlin 6,3320 6,4630

Dolar/TL güne yatay başlamasının ardından 4,8410 seviyesinde dengelendi.

Dün sabah saatlerinde 4,8242'ye kadar gerileyen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 4,8680'e yükselse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4,8466'dan tamamladı.

Yeni güne önceki kapanışa yakın bir seviyeden başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 4,8410 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 5,6762'den, sterlin/TL de yüzde 0,04 değer kaybıyla 6,4153'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,80 seviyesinin altında kapanışlar yaşanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 4,90'ın direnç olarak takip edileceğini bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,4 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 1,1 gerileyeceği tahmin ediliyor
Anadolu Ajansı
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