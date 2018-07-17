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POMEM eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı
21. Dönem POMEM uygulama sınav sonuçlarını Polis Akademisi açıkladı
21.Dönem POMEM'lerden Mezun Olan Öğrencilerin Dikkatine
21.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 13-16 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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