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Bedelli lobisinin ablasından yeni açıklama

A Haber muhabirinin, bedelli askerlikle ilgili canlı yayındaki "Edindiğimiz bilgiye göre 27 yaş ve 20 bin lira kriteri belirlendi" sözlerinin ardından gözler hükümete çevrilmişti
17 Temmuz 2018 09:43
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Bedelli lobisinin ablasından yeni açıklama

A Haber muhabirinin, bedelli askerlikle ilgili canlı yayındaki "Edindiğimiz bilgiye göre 27 yaş ve 20 bin lira kriteri belirlendi" sözlerinin ardından gözler hükümete çevrilmişti.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise, "Kulis bilgileri doğru değil gündemimizde sadece OHAL var. AK Parti'nin şimdiye kadar vaat edip de yapmadığı hiçbir düzenleme olmadı. Meclis açıldığı zaman ilk işlerden bir tanesi tabii ki bu olacaktır. Şahsi kanaatim odur ki Ekim gibi gündeme geleceğini ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Gelişmeleri ardından bedelli askerlikle ilgili sosyal medya mesajlarıyla bilinen AK PartiSiyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı'dan dikkat çeken yeni mesajlar geldi.

Selma Yazıcı Twitter'da "Bedel ve yaş ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Yaş 25 bedel en fazla 15 olursa birçoğu yararlanabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu talepleri göz ardı etmeyecektir diye umuyorum" mesajını paylaştı.

Bedelli askerlik bekleyen bir gencin "Yetiş anne yetiş kalpten gidiyorduk" mesajına karşılık ise Selam Yazıcı "Aman aman kendinize mukayyet olun, ortada 5.5 milyon kişi var hiçbirinize bu yüzden bir şey olmasın" diye yanıt verdi.
Memurlar.Net
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