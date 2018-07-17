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Bakanlıklara atamalar önümüzdeki günlerde yapılacak

TRT Haber'in yaptığı habere göre bakanlıklara üst düzey atamalar önümüzdeki günlerde yapılacak
17 Temmuz 2018 10:27
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Bakanlıklara atamalar önümüzdeki günlerde yapılacak

TRT Haber'in yaptığı habere göre bakanlıklara üst düzey atamalar önümüzdeki günlerde yapılacak.

Bakanlıklara yapılacak atamalarda Bakan Yardımcılarının sayısı değişkenlik gösterecek.

Bazı bakanlıklarda 1 Bakan Yardımcısı atanacak. Bazılarında ise 3 Bakan Yardımcısı'na kadar atama olacak.
Memurlar.Net
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