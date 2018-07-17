|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Bakanlıklara atamalar önümüzdeki günlerde yapılacak
TRT Haber'in yaptığı habere göre bakanlıklara üst düzey atamalar önümüzdeki günlerde yapılacak
TRT Haber'in yaptığı habere göre bakanlıklara üst düzey atamalar önümüzdeki günlerde yapılacak.
Bakanlıklara yapılacak atamalarda Bakan Yardımcılarının sayısı değişkenlik gösterecek.
Bazı bakanlıklarda 1 Bakan Yardımcısı atanacak. Bazılarında ise 3 Bakan Yardımcısı'na kadar atama olacak.
Bu haber 23,179 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI