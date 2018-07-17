1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırmızı ışıkta geçen yandı! Yargıtay'dan emsal karar

Bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan kadına kırmızı ışıkta durmadan geçen otomobil çarptı. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açan ebe, kırmızı ışıkta geçerek kendisini yaralayan sürücüden 10 bin TL maddi, 75 bin TL manevi tazminat talep etti
17 Temmuz 2018 10:35
Yazdır
Kırmızı ışıkta geçen yandı! Yargıtay'dan emsal karar

Mahkeme, alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davalı sürücünün 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Yargıtay'ın 'içtihat metni' niteliğindeki kararıyla, kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet veren sürücülerin manevi tazminat ödemesinin önü açıldı.

Yargıtay'ın son kararıyla birlikte kırmızı ışıkta geçen ve kazaya sebep olan sürücünün manevi tazminat ödemesinin önü açıldı. Bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan kadına kırmızı ışıkta durmadan geçen otomobil çarptı. Hayati tehlike kaydıyla hastaneye kaldırılan ebenin, kafatası, kalçası ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve kesikler olduğu tespit edildi.

Bir dizi ameliyat geçiren genç sağlıkçı, kaza neticesinde 8 ay işine devam edemedi. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açan ebe, kırmızı ışıkta geçerek kendisini yaralayan sürücüden 10 bin TL maddi, 75 bin TL manevi tazminat talep etti. Davacı, yargılama sırasında maddi tazminat talebinden feragat etti.

Mahkemede savunma yapan davalı sürücü, kusurlu olmadığını, talep edilen manevi tazminatın çok yüksek olduğunu ileri sürerek davanın reddini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davalı sürücünün 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Karar temyiz edildi. Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, hükmün onanmasına karar verdi. Yargıtay'ın 'içtihat metni' niteliğindeki kararıyla, kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet veren sürücülerin manevi tazminat ödemesinin önü açıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6,245 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı
17 Temmuz 2018 12:39		 Gülen'in 'sahte emeklilik' davasında tanıklar dinlendi
17 Temmuz 2018 12:31
Mersin'de bina çöktü, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi
17 Temmuz 2018 12:11		 Sela okuyan imamı darbedenler hakkında soruşturma titizlikle yürütülüyor
17 Temmuz 2018 12:08
Hakkari'de memurlar dahil 39 kişiye sahte rapor operasyonu
17 Temmuz 2018 12:03		 Eren'in katillerinin cenazesine katılan vekillere soruşturma
17 Temmuz 2018 10:02
Sahte polisler birbirini dolandırdı
17 Temmuz 2018 09:35		 İzmir'de garip kaza! Sürüklenen otomobil eve girdi
17 Temmuz 2018 09:00
Yaşlı adamı döve döve parasını alan şahıs tutuklandı
17 Temmuz 2018 08:55		 Oktar'ın adliye köstebeği yakalandı
17 Temmuz 2018 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu kararıyla göreve geri dönüşte iki yeni düzenleme
Sözleşmeli öğretmenlerin okulları tanıması için 4 gün yeterli mi?
Bakanlıklara atamalar önümüzdeki günlerde yapılacak
Devlet Denetleme Kurulu'nun ilk görevi FETÖ
1 yıl içinde kapatılması öngörülen DPB'ye 3 yılılk görevler
AK Parti seçimler için 'bölgesinde sevilen yeni yüzler' arıyor
2 yıl süren OHAL'in bilançosu
Bedelli lobisinin ablasından yeni açıklama
Mahremlerin hepsi ankesörcü
Yeni atamalarla yüksek yargıda FETÖ önlemleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.07.2018 fransa vs hırvatistan maçı 5
biz ligde öndeyken play-off sistemini getirdiler 3
rektörlük için profesör olma şartının kaldırılması 1
hırvatistan 2
sigara satış yasağının 21 yaşa çıkarılması 1
medyum 2
Müzeyyen Senar 3
levent özçelik 1
sinem gedik 3
esenboğa havalimanı 2
SON İLANLAR
Sarıoğlan Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Ayvalık Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Avukat Alım İlanı
Aydın Karacasu Mes. Tek. Ana. Lis 1 İşçi Alım İlanı
Aydın İş Kurumu Müdürlüğü 4 İşçi Alacak
Didim Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı 35 İşçi Alacak
Aydın Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam