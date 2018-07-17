Almanya FETÖ konusunda cevap vermekten kaçındı

Almanya'da Angela Merkel liderliğindeki koalisyon hükümeti, Sol Partinin FETÖ yapılanması hakkındaki soru önergesini devlet çıkarlarını gerekçe göstererek cevaplamadı.

Sol Partinin soru önergesinde, Alman hükümetinin FETÖ'cü kişi, kurum, birlik ve medyasıyla 2017 ve 2018'de hangi iş birlikleri olduğu ve gelecekte ne planlandığı ayrıca ne amaçla hangi miktarda destek verildiğinin üzerinde duruldu.

Soru önergesine verilen cevapta ise "Sorunun konusu, özellikle istihbarat servislerinin işlevselliğine dokunuyor." ifadesi kullanılarak, bu nedenle bunun yayınlanacak metinde ele alınamayacağı belirtildi.

Söz konusu cevapta, Federal Meclis'in, Alman hükümetine karşı anayasal olarak garanti altına alınan bilgi edinme ve soru hakkının aynı şekilde anayasada yer alan, korunması gereken devlet çıkarlarıyla sınırlandırdığı ifade edildi. Yanıtta, istenilen bilgilerin açıklanmasının somut yöntemlerin ve büyük ölçüde federal istihbarat servislerinin korunması gereken istihbarat bağlantılarının ortaya çıkarma tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Hükümetin cevabında, bu itibarla hem devlet hem de devlet dışı aktörlerin istihbarat servislerinin spesifik istihbarat faaliyetleriyle ilgili bilgiler edinebilecekleri belirtildi.

Bu soruya verilecek bilgilerin "gizli" ibaresiyle sınıflandırılarak Federal Meclis'teki gizlilik dairesine de verilemeyeceği vurgulanan cevapta, sorulan konunun içeriğinin istihbarat servislerinin işlevselliğini ve çalışma yöntemini ayrıntılı içerdiğinden burada sınırlı bir çevreye verilmesinin bile bu bilgilerin korunması ihtiyacını yerine getiremeyeceği ifade edildi.

Korunacak bilgilerin açığa çıkması durumunda bilgi edinmenin başka araçlara telefi edilemeyeceği belirtilen cevapta böylelikle devletin çıkarının parlamentonun bilgi edinme hakkının önde olduğu kaydedildi.

Cevapta ayrıca, "Dialog und Bildung" ve "Bundesverband der Unternehmervereinigung" temsilcilerinin federal hükümetin temsilcileriyle 2017 ve 2018'de buluştuğu kaydedildi.

Sol Partinin önergede FETÖ için "olası hizmet hareketi" tanımını kullanması dikkati çekti.

Öte yandan, soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Ulla Jelpke Alman medyasına yaptığı açıklamada, hükümetin, istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerinin etkilenebileceği gerekçesiyle yanıt vermemesine sert tepki gösterdi.

Jelpke, verilen cevabın FETÖ ile istihbarat teşkilatları düzeyinde iş birliği yapıldığının göstergesi olduğununu belirtti.