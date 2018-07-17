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Sözleşmeli öğretmenlerin okulları tanıması için 4 gün yeterli mi?

Sözleşmeli öğretmenlik için tercihleri için 4 gün yeterli mi?
17 Temmuz 2018 10:35
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Sözleşmeli öğretmenlerin okulları tanıması için 4 gün yeterli mi?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlan açıklandı, atama tercihleri de 17-20 Temmuz'da alınacak.

Atama sonuçları ise 23 Temmuz'da ilan edilecek. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün açıklaması için tıklayınız.

Ancak; bazı alanlarda binlerce alım olacak ve bu okulların nerelerde ve hangileri olduğu ise henüz belli bile değil.

Tercih yapacak öğretmen adaylarının bu okulları araştırıp karar vermeleri için yalnız 4 günlük kısıtlı bir süreleri var.

Maalesef öğretmen adaylarına atanıp 6 yıl boyunca kalacakları okulları araştırabilmeleri için yeteri kadar süre verilmiyor.

MEB, neden geçmiş yıllarda olduğu gibi tercih edilecek okulları önceden açıklayarak sınavlara girip çıkmaktan yorulmuş bu adaylara bir kolaylık yapmıyor. Yüzlerce ve hatta bazı alanlarda binlerce sayıya ulaşan okulları sağlıklı bir şekilde inceleyemeden, adaylar tercih yapılmaya zorlanıyor.

Kendi camiası içine katacağı bu öğretmenlere daha mesleğe başlamadan bu kadar eza ve sıkıntı vermek ne kadar doğru.

Bu arkadaşlar meslekle, onurlu ve değerli bir şekilde tanıştırılsa daha doğru olmaz mıydı sevgili MEB?

Memurlar.Net - Özel

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