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İstanbul Yeni Havalimanı bölgedeki konut fiyatlarını artırdı

sahibinden.com Emlak Endeksi'nin verilerine göre, satılık konutların metrekare fiyatlarında son 4 yılda en büyük değişimin görüldüğü ilçe, yüzde 42,2 artışla Çatalca oldu
17 Temmuz 2018 10:38
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İstanbul Yeni Havalimanı bölgedeki konut fiyatlarını artırdı

İstanbul Yeni Havalimanı, son 4 yılda bölgede yer alan Çatalca, Arnavutköy ve Eyüp'te konut fiyatlarını artırdı.

Sahibinden.com Emlak Endeksi'nin haziran ayı verilerine göre, satılık konutların metrekare fiyatlarında son 4 yılda en büyük değişimin görüldüğü ilçe, yüzde 42,2 oranında artışla Çatalca oldu. Çatalca'da satılık konutların metrekare fiyatı ortalama 2 bin 630 TL olarak belirlendi. İlçede kiralık konutların metrekare fiyatları da yüzde 68,6 oranında yükselerek 10 liraya ulaştı.

Arnavutköy'de satılık konutların metrekare fiyatları ise son 4 yılda yüzde 43 artışla 2 bin 339 TL'ye ulaştı. İlçedeki kiralık konutlarda metrekare fiyatları da yüzde 12,9 yükselişle ortalama 9 TL oldu.

Havalimanına yakın bir diğer ilçe olan Eyüp'te ise satılık konutlarda metrekare fiyatları son 4 yıl itibarıyla yüzde 11,2 artarak ortalama 4 bin 38 TL'ye ulaştı. Kiralık konutların metrekare fiyatları ise ortalama yüzde 20,4 yükselişle 18 TL olarak belirlendi.
Anadolu Ajansı
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