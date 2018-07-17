1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM Başkanı Yıldırım Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Seçimler sonucu oluşan yeni sisteminin başarılı bir şekilde işlemesi için TBMM olarak üzerimize düşen katkı ve gayreti ortaya koyacağız. Başta etkin yasama ve denetleme konuları olmak üzere, hak ve hürriyetlerin daha da geliştirilmesi, ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışacağız
17 Temmuz 2018 11:06
Yazdır
TBMM Başkanı Yıldırım Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, 27'nci Dönem Başkanlık Divanı Heyeti ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yıldırım, beraberindeki 27'nci Dönem Başkanlık Divanı Heyeti, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye çıktı.

Yıldırım'ın, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mozoleye çıkan merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım ve beraberindeki heyet, buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, ilk başkanlığını yaptığınız Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27'nci Dönem Başkanlık Divanı Heyeti olarak, gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine ülkemizi çıkarmak üzere huzurunuzdayız.

Yapılan seçimler sonucu oluşan yeni sisteminin başarılı bir şekilde işlemesi için TBMM olarak üzerimize düşen katkı ve gayreti ortaya koyacağız.

Başta etkin yasama ve denetleme konuları olmak üzere, hak ve hürriyetlerin daha da geliştirilmesi, ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışacağız. Ruhun şad olsun."
Anadolu Ajansı
Bu haber 420 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'den kararname tepkisi
17 Temmuz 2018 12:20		 CHP'li Özel: OHAL'i 3 yıllığına uzatıyorlar
17 Temmuz 2018 11:43
OHAL sonrası düzenleme Perşembe günü görüşülecek
17 Temmuz 2018 10:49		 Almanya FETÖ konusunda cevap vermekten kaçındı
17 Temmuz 2018 10:33
Bakanlıklara atamalar önümüzdeki günlerde yapılacak
17 Temmuz 2018 10:27		 Devlete yeni format
17 Temmuz 2018 09:10
Dünya siyasetinde tarihi kırılma
17 Temmuz 2018 08:35		 Kurultay süreci resmen başladı
17 Temmuz 2018 08:25
Bakanlara üç yıl 'patron' yetkisi
17 Temmuz 2018 08:00		 AK Parti seçimler için 'bölgesinde sevilen yeni yüzler' arıyor
17 Temmuz 2018 06:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu kararıyla göreve geri dönüşte iki yeni düzenleme
Sözleşmeli öğretmenlerin okulları tanıması için 4 gün yeterli mi?
Bakanlıklara atamalar önümüzdeki günlerde yapılacak
Devlet Denetleme Kurulu'nun ilk görevi FETÖ
1 yıl içinde kapatılması öngörülen DPB'ye 3 yılılk görevler
AK Parti seçimler için 'bölgesinde sevilen yeni yüzler' arıyor
2 yıl süren OHAL'in bilançosu
Bedelli lobisinin ablasından yeni açıklama
Mahremlerin hepsi ankesörcü
Yeni atamalarla yüksek yargıda FETÖ önlemleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
valinin istemediği kişiyi şehre sokmaması 3
bir incecik duman tüter bacadan 2
salak 3
arı sokması 5
instagram fenomeni olmak için oxford'u bırakan kız 4
fenerbahce doğuş 2
Müzeyyen Senar 3
sinem gedik 3
rektörlük için profesör olma şartının kaldırılması 1
hugo almeida 1
SON İLANLAR
Sarıoğlan Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Ayvalık Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Avukat Alım İlanı
Aydın Karacasu Mes. Tek. Ana. Lis 1 İşçi Alım İlanı
Aydın İş Kurumu Müdürlüğü 4 İşçi Alacak
Didim Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı 35 İşçi Alacak
Aydın Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam